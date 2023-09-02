Бывший пленный о зверствах «азовцев»: один провод к гениталиям подключили, вторым в пятку тыкали током

Григорий Азаренок, СТВ: Ксения, ты готова поделиться с нами эксклюзивом, ты привезла интересное видео – пленные. Расскажи, что за пленные, о чем он рассказывал, что это такое?

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Михаил Геннадьевич Шубин, он подполковник, и этот человек, которого в 2014 году пытались «азовцы» завербовать, хотели, чтобы он стал инструктором по боевым искусствам, как-то помогал «азовцам», на что он сказал «нет» четкое. После этого его задержали, если это можно так назвать, держали его в плену. Четыре месяца он был в плену. И одна из самых страшных недель его плена, это когда его отвезли в аэропорт, в так называемую «библиотеку». «Библиотека» – это было помещение, где пытали людей.

Григорий Азаренок:

Почему библиотека, там раскрывают человека как книгу, то есть вырезают кожу. Такое помещение есть в Мариуполе и в принципе во всех местах, где базировался «Азов» – Мариуполь, Харьков.

Ксения Лебедева:

Там были самые пытки, он рассказывал немного о других вещах, но не менее страшных. Они говорят, что задача была раскрыть человека и прочитать его, то есть достать из него какие-то данные. Он рассказывает страшные вещи. Это человек, который смог бежать из этого плена.

Михаил Шубин:

Сбили с ног, я упал на пол. Пол был мокрый. Из стены выходили два провода: один провод к гениталиям подключили, вторым проводом в пятку тыкали током. Вопросов не задавали никаких, именно в этот день, в этот момент, когда они избивали, когда они меня пытали, они не задавали никаких вопросов. По их внешнему виду было ощущение, что они от этого оргазм получают, как удовольствие, наслаждение. Они друг к другу обращались мясник и доктор. Мясник: давай сюда ударь, попробуй, а ты шокером сюда ткни, а ты сделай вот так вот.