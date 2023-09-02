Лебедева: уже в 50-м году Львовщина должна была стать центром борьбы против СССР

Григорий Азаренок, СТВ:

Появилась фотография в интернете одного стихотворения:

Десять москалей

Шли через Полесье,

Наелись грибов –

И их осталось восемь...

Восемь москалей

Говорили в Львове.

Все же это Львов –

И их осталось двое...

Двое москалей

Степью направлялись,

Встретили казаков –

И москалей не стало.

Это перевод такого стишка, который заучивали в 1 «Б» классе одной из украинских школ. Можно сравнить, на что настраивает Президент наших учеников, и вот эту вот нечисть.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Я сегодня пришла к тебе не с пустыми руками. Я принесла две интересные книги: одна выпущена в 50-м году, другая – в 2001-м. Но это уже неважно. Самое интересное, вот эта книга «Кто такие бандеровцы?» – я прочитала, здесь книга на украинском языке, она выпущена в 50-м году во Львове, кстати вот, они обе. Но эти книги были изъяты из библиотек Мариуполя, они мне достались в подарок, они были изъяты представителями госбезопасности России, потому что сейчас идет зачистка, в том числе идеологическая, с этой позицией. Было изъято более 5 тысяч различных книг, и надо сказать, что книга одной из наших журналисток, Екатерины Андреевой, про так называемых добровольцев Донбасса, книга называется «Белорусский Донбасс», она будет признана в том числе экстремистской. Так вот эта книга выпущена спустя шесть лет после того, как закончилась ВОВ. И здесь уже пишут, что Львовщина должна стать центром борьбы против СССР. По сути дела, шесть лет…