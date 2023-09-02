Лебедева: уже в 50-м году Львовщина должна была стать центром борьбы против СССР

Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Появилась фотография в интернете одного стихотворения:
Десять москалей
Шли через Полесье,
Наелись грибов –
И их осталось восемь...
Восемь москалей
Говорили в Львове.
Все же это Львов –
И их осталось двое...
Двое москалей
Степью направлялись,
Встретили казаков –
И москалей не стало.
Это перевод такого стишка, который заучивали в 1 «Б» классе одной из украинских школ. Можно сравнить, на что настраивает Президент наших учеников, и вот эту вот нечисть.
Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:
Я сегодня пришла к тебе не с пустыми руками. Я принесла две интересные книги: одна выпущена в 50-м году, другая – в 2001-м. Но это уже неважно. Самое интересное, вот эта книга «Кто такие бандеровцы?» – я прочитала, здесь книга на украинском языке, она выпущена в 50-м году во Львове, кстати вот, они обе. Но эти книги были изъяты из библиотек Мариуполя, они мне достались в подарок, они были изъяты представителями госбезопасности России, потому что сейчас идет зачистка, в том числе идеологическая, с этой позицией. Было изъято более 5 тысяч различных книг, и надо сказать, что книга одной из наших журналисток, Екатерины Андреевой, про так называемых добровольцев Донбасса, книга называется «Белорусский Донбасс», она будет признана в том числе экстремистской. Так вот эта книга выпущена спустя шесть лет после того, как закончилась ВОВ. И здесь уже пишут, что Львовщина должна стать центром борьбы против СССР. По сути дела, шесть лет…
Григорий Азаренок:
Это было какое-то подпольное издание, да?
Ксения Лебедева:
Абсолютно нет, ты что Гриша. Это абсолютно нормальное издание, Львовщина. Опять, видишь библиотека Мариуполя. Все, все было официально.
Григорий Азаренок:
А вторая уже, современная, про Бандеру – это уже откровенное прославление, которое началось в 2001 году. Напомню, еще Кучма у власти был.
Ксения Лебедева:
Да, это 2001 год, тоже выпуск Львовщина, называется «Степан Бандера. Человек и миф». Рассказывается, что якобы в России его неправильно поняли, что якобы все для людей, все для рабочего класса, все против большевиков. А по факту, посмотрите, к чему это привело – с 50-х годов они уже активно внедрялись. Мы об этом мало говорили, нам казалось, что Львов и эта идеология – это сказка, миф. По факту мы увидели, как эти ростки проросли в 2022 году, то, что мы услышали, но те истории, которые я собирала с 2014 года, это, конечно, просто жуть, до чего можно было довести нормальных людей и как можно вообще можно было так издеваться.
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