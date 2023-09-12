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Готовые рецепты. Детское питание от производителя или своими руками – что выбрать родителям?

12 сентября 2023 17:12
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Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, современные родители прежде всего экономят свое время. Если им кто-то предлагает уже готовые решения и рецепты, то они только рады.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Особенно если в рекламном ролике тебе показывают баночку йогурта и говорят: «Там много кальция». Здесь уже не до глубоких познаний в нутрициологии.

Готовые рецепты. Детское питание от производителя или своими руками – что выбрать родителям?-1

Екатерина Миранович, нутрициолог, диетолог, семейный health coach:
К сожалению, да. Если мы кушаем молочку с сахаром, даже кальций, который там содержится, весь нивелируется, не усваивается.

Сергей Парчевский:
То есть вы считаете, что ребенка приучая, формируя у него новые пищевые привычки, нужно отказаться все-таки от того, что предлагают нам массовые масс-маркет-производители, а нужно делать все самостоятельно, своими руками?

Екатерина Миранович:
Естественно.

Сергей Парчевский:
У вас достаточно на это времени?

Екатерина Миранович:
Да, а зачем декрет нужен? Зачем дается три года?

# Дети # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Екатерина Миранович # Фотофакт

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