Готовые рецепты. Детское питание от производителя или своими руками – что выбрать родителям?

Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, современные родители прежде всего экономят свое время. Если им кто-то предлагает уже готовые решения и рецепты, то они только рады.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Особенно если в рекламном ролике тебе показывают баночку йогурта и говорят: «Там много кальция». Здесь уже не до глубоких познаний в нутрициологии.