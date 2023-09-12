«Кормили сосисками, «Растишками» и макаронами». Как перевести ребёнка на правильное питание?

Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Миранович, нутрициолог, диетолог, семейный health coach:

Как составить рацион? Во-первых, нельзя – вот вы ели так, а сейчас накрыли поляну – одни овощи, брокколи. С сегодняшнего дня мы сидим на… Не будет никогда в жизни, даже если это четырехлетний ребенок и вы до этого кормили сосисками, «Растишками» и макаронами, не будет, он скажет: «Ты что, мама? Что это? Фу!»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что делать?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Значит, представим, что с чистого листа. То есть мама абсолютно с вами согласилась и сказала: «Первого ребенка я кормила так, а со вторым буду иначе». С чистого листа, что делать ей?

Екатерина Миранович:

Мама, грубо говоря, наваривает себе таз брокколи. Я сейчас грубо говоря, аксиому понимаете? Сидит и говорит: «Как я сейчас вкусно поем. Как мне сейчас будет вкусно». Не вкусненько закусить после сладеньким: «Вот ты съешь основной прием пищи, и тогда я тебе дам сладенькое». Этот ребенок вот так запихивает эту еду, только чтобы ему конфетка досталась, через себя, через не могу.