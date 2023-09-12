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«Кормили сосисками, «Растишками» и макаронами». Как перевести ребёнка на правильное питание?

12 сентября 2023 17:16
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Для многих родителей накормить своего ребенка – это целый квест. Маленькие нехочухи отказываются кушать вкусную и здоровую пищу и с удовольствием налегают на фастфуд. О том, стоит ли приучать своих детей к нормальным пищевым привычкам и к чему может привести неправильное, несбалансированное питание в развитии ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Кормили сосисками, «Растишками» и макаронами». Как перевести ребёнка на правильное питание?-1

Екатерина Миранович, нутрициолог, диетолог, семейный health coach:
Как составить рацион? Во-первых, нельзя – вот вы ели так, а сейчас накрыли поляну – одни овощи, брокколи. С сегодняшнего дня мы сидим на… Не будет никогда в жизни, даже если это четырехлетний ребенок и вы до этого кормили сосисками, «Растишками» и макаронами, не будет, он скажет: «Ты что, мама? Что это? Фу!»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что делать?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Значит, представим, что с чистого листа. То есть мама абсолютно с вами согласилась и сказала: «Первого ребенка я кормила так, а со вторым буду иначе». С чистого листа, что делать ей?

Екатерина Миранович:
Мама, грубо говоря, наваривает себе таз брокколи. Я сейчас грубо говоря, аксиому понимаете? Сидит и говорит: «Как я сейчас вкусно поем. Как мне сейчас будет вкусно». Не вкусненько закусить после сладеньким: «Вот ты съешь основной прием пищи, и тогда я тебе дам сладенькое». Этот ребенок вот так запихивает эту еду, только чтобы ему конфетка досталась, через себя, через не могу.

Готовые рецепты. Детское питание от производителя или своими руками – что выбрать родителям – подробнее здесь.

# Дети # общество # Екатерина Миранович # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Фотофакт

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