Лазуткин: если вы полезете в нашу сферу влияния, вас будут ждать наши ракеты. Мир замер перед новой проверкой на прочность

Новости Беларуси. Погранпереход «Кузница» на польско-белорусской границе – это только одна из точек напряжения, где США пытаются спровоцировать локальный конфликт с ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гораздо более сложная ситуация сегодня наблюдается в крымской акватории и на Донбассе, где велика вероятность проведения полноценной военной операции. Какова роль Беларуси в этой международной игре? Материал Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Пока мы следили за водометами и газом на польской границе, в России ждали, чем все это закончится. Как ни удивительно, нам тут же припомнили задержание бойцов «ЧВК Вагнера» год назад.

Владимир Соловьев, журналист, теле- и радиоведущий:

Вы очень точно сказали: господин Лукашенко подставился тем, что он слишком подробно год с небольшим назад рассмотрел ситуацию с нашими гражданами. Тогда он же сказал, что «мы контролировали каждое их перемещение, мне докладывали об этих 30 крепких ребятах – вот они здесь, вот они там, вот они отправились туда». Андрей Лазуткин:

Как это так, вы не знаете, что это за курды и как они к вам попали, а вот раньше мышь не могла проскочить. Но по иронии судьбы всего через пару дней после выступления Соловьева появляется новое британское расследование по теме вагнеровцев. В прошлый раз CNN рассказал, что операцию на территории Беларуси организовало ЦРУ, но исполняло ее руками украинцев. Разговорчивые украинские военные это даже подтвердили, но ЦРУ все отрицает.

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:

Вопрос об Украине, если можно. Понимаю, что это не связано с темой нашей сегодняшней беседы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете, Мэтью, задавать любые вопросы, это все связано, и по Украине в том числе. Коль уж приехали – задавайте. Мэтью Чанс:

В прошлом году прямо перед выборами на территории Беларуси была арестована группа русских наемников, которые ехали через вашу страну. Их арестовали и задержали. С тех пор CNN проводил собственное расследование, и мы выяснили, что это была украинская группа. Они считаются военными преступниками. Но этот вопрос вызывает сомнения и разногласия. Как вы узнали, что они находятся на территории Беларуси? Кто они такие?

Андрей Лазуткин:

Во время этого интервью CNN пытался вытащить из Лукашенко: «Передавали вам информацию со стороны Украины? И если да, то кто?» И вот на днях британской группой Bellingcat (это те люди, которые занимались Скрипалями, потом сбитым Boeing, отравлением Навального и прочими важными вбросами) была озвучена новая версия. Теперь уже операцию готовили исключительно украинские разведчики. Все было отлично. И тут секретную информацию принесли в офис Зеленского, где в самый последний момент случилось что-то ужасное.

Расследователи изданий Bellingcat и The Insider опубликовали подробный материал о том, как готовилась и была сорвана масштабная и сложная операция украинских спецслужб. Эта операция могла закончиться поимкой российских боевиков, воевавших на Донбассе, но обернулась скандалом, который тянется уже целый год. Речь идет о наемниках из российской так называемой Частной военной компании «Вагнер». Так вот, по данным журналистов, занимались этой операцией Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины. В расследовании сказано, что досье на российских наемников украинские спецслужбы начали собирать еще в 2014 году. И уже к 2018 году хорошо понимали структуру и состав российских частных военных компаний, которые воевали на востоке Украины.

Андрей Лазуткин:

А что же нового нам рассказали? Дальше эти расследователи приводят слова бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины некоего Бурбы.

Бурба находит крайнего – это сотрудник Зеленского по фамилии Ермак – якобы он что-то передал белорусским спецслужбам.

Это как раз то, что пытались выяснить у Лукашенко. Зачем Ермак это сделал? Вот они сидят и выясняют. Пришить ему какие-то идейные соображения очень сложно, учитывая, что Ермак отвечает за связи Зеленского с нацистскими группировками и вообще, это второй человек в государстве. Тогда в ход идет версия, что это была аппаратная борьба, что разведку решили отодвинуть подальше от Зеленского и сорвать им успех. Это нам примерно пересказывают сюжет «17 мгновений весны». Но обратите внимание, никаких американцев там уже нет, это украинцы сами все придумали. При этом операция по документам имела чисто украинское название «Авеню», что все-таки намекает, кто ее разрабатывал. А надо сказать, сделано все было профессионально.

18 августа журналисты украинского «5 канала» опубликовали записи телефонных разговоров. Как утверждается, на них сотрудник СБУ вербует наемников из «ЧВК Вагнера», выдавая себя за нанимателя охранников для работы за границей. Предполагаемые наемники, отвечая на вопросы вербовщика, в деталях рассказывали о своем боевом опыте в составе пророссийских сил в Донбассе.

Мы участвовали в освобождении Луганска, аэропорта Луганска, Хрящеватое, Комиссаровка. То есть я там работал уже как командир взвода по ПЗРК.

Андрей Лазуткин:

Как действует современная разведка, например британская? Создается некий центр, где сидят на зарплате какие-то сотрудники и выдают публикации. А потом их материалы разгоняются по подконтрольным СМИ. То есть происходит легализация тех данных, которые им передала разведка. Например, перехват телефонных переговоров. Так что если вы освобождали аэропорт, не надо об этом рассказывать даже по телефону. Даже человеку, в котором вы уверены. Ну, а Зеленский еще тогда, год назад, должен был понимать, что это очень непростые вопросы. Американцы затягивали Украину в эту операцию на территории Беларуси не для того, чтобы кого-то поймать. Поймать их можно было и в Турции, и в Венесуэле, если уже им купили билеты и куда-то везли. Реальной задачей американцев было уничтожить остатки белорусско-украинских отношений и заодно ударить по российско-белорусскому военному сотрудничеству, посеять недоверие.

Ключевой вопрос, который последние месяцы, а то и год циркулирует в украинском обществе, по крайней мере в украинской части моего Facebook, это все-таки звучит так. Эту версию озвучивал главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов – о том, что это Ермак отложил операцию, потому что является агентом России (а Ермак, на секундочку, глава офиса президента), является агентом России и сделал это все для того, чтобы сорвать эту операцию. Подобную версию вы подтверждаете или нет? Была ли она у вас в разработке? Андрей Лазуткин:

А теперь это все пытаются маскировать каким-то анекдотом. Ермак – это такой секретный агент, про которого знают даже в студии «Радио Свобода». Видно, очень хороший агент. И посмотрите, как они это постоянно повторяют, чтобы у зрителя в голове засела связь. Но почему это все вспомнили именно сейчас? Похоже, что идут мероприятия, направленные на подготовку украинского общественного мнения к войне. С одной стороны, они нахваливают силовой блок, а с другой – намекают, что в штабах сидят предатели. И задача не просто поднять рейтинг Зеленского перед возможной операцией на Донбассе. Они сразу говорят, что «мы тут собрались воевать, а вокруг нас одни агенты и шпионы». Поэтому население надо подготовить не просто к военному конфликту, а если смотреть дальше, то еще и к поражению. Потому что с точки зрения американцев, украинцам и не надо побеждать. Их задача – стать жертвой, чтобы их разбили, а Россию обвинили в агрессии. Примерно как это было в Грузии в 2008-м. А дальше пойдет игра вокруг «Северного потока».

Андрей Лазуткин:

В Германии совсем скоро поменяется правительство. Меркель уйдет, а новое руководство американцы сразу проверять на лояльность. Самая простая проверка – устроить военную провокацию с участием России, а потом поставить Германию перед фактом – «вы покупаете газ у агрессора, немедленно перестаньте». И надо сказать, что не только мы видим эти вещи. Просто сегодня с большей вероятностью возможна провокация в Украине, а с меньшей – провокация на территории Польши. Но такой вариант тоже не исключен. И на прошлой неделе наш министр обороны Виктор Хренин дал подробное интервью катарскому каналу «Аль-Джазира», который задавал как раз эти вопросы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Совершенствуются базы горючего, где можно сосредотачивать соответствующие запасы топлива, делаются соответствующие склады для сосредоточения материальных средств, боеприпасов, техники. Мы тоже это видим, что это все готовится непосредственно по большей части европейской на территории Польши. В органах управления установлен пятый армейский корпус на территории Польши, который готов взять на себя управление любой масштабной армейской операцией. Мы видим, это нас настораживает – те заявления наших соседей, которые постоянно звучат. На сегодняшний момент формируется новая дивизия на брестском направлении – 18-я механизированная дивизия Польши. Срок готовности, как они заявили, – 2026 год.