Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?
Новости Беларуси. Ситуация на границе стала одной из тем интервью Александра Лукашенко ВВС. Телеверсию смотрите 22 ноября в 21:45 в эфире белорусского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интервью № 1. Первый без купюр для СМИ «демократического» Запада. Острые вопросы, откровенные ответы.
Стивен Розенберг, обозреватель ВВС:
Почему Европе (Евросоюзу) трудно с вами общаться?
Съемочная группа Стива Розенберга. Часовая беседа о глобальных конфликтах, событиях в стране после выборов, отношениях Беларуси и ЕС, гуманитарном кризисе, амбициях Запада и независимой политике Минска.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы.
«Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем ВВС – читайте здесь.
Глава государства развенчивает фейки еврочиновников.
Александр Лукашенко:
Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию.
«Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» – читайте здесь.
Кто кого как называет белорусского Президента не волнует, тем более, по словам Александра Лукашенко, жесткая риторика относится не столько к реальной политике, сколько к общей американской культуре, где многое привыкли сводить к голливудским образам и сюжетам.
Александр Лукашенко:
Мы воевали против фашизма вроде в коалиции с вами. Вы не помните?
Услышали ли европейцы доводы нашего Президента? Или опять сделают вид, что не заметили и продолжат настойчивую и бессмысленную риторику?
Телеверсию интервью Александра Лукашенко медиакомпании ВВС смотрите 22 ноября в 21:45.