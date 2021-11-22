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Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?

22 ноября 2021 14:36
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Новости Беларуси. Ситуация на границе стала одной из тем интервью Александра Лукашенко ВВС. Телеверсию смотрите 22 ноября в 21:45 в эфире белорусского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Интервью № 1. Первый без купюр для СМИ «демократического» Запада. Острые вопросы, откровенные ответы.  

Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?-1

Стивен Розенберг, обозреватель ВВС:  
Почему Европе (Евросоюзу) трудно с вами общаться?  

Съемочная группа Стива Розенберга. Часовая беседа о глобальных конфликтах, событиях в стране после выборов, отношениях Беларуси и ЕС, гуманитарном кризисе, амбициях Запада и независимой политике Минска.  

Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы.  

«Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем ВВС – читайте здесь.  

Глава государства развенчивает фейки еврочиновников.  

Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?-7

Александр Лукашенко:  
Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию.  

«Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» – читайте здесь.  

Кто кого как называет белорусского Президента не волнует, тем более, по словам Александра Лукашенко, жесткая риторика относится не столько к реальной политике, сколько к общей американской культуре, где многое привыкли сводить к голливудским образам и сюжетам.  

Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?-10

Александр Лукашенко:  
Мы воевали против фашизма вроде в коалиции с вами. Вы не помните?  

Услышали ли европейцы доводы нашего Президента? Или опять сделают вид, что не заметили и продолжат настойчивую и бессмысленную риторику?  

Телеверсию интервью Александра Лукашенко медиакомпании ВВС смотрите 22 ноября в 21:45.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Стивен Розенберг # Фотофакт

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