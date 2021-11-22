Лукашенко о выборах, ситуации на границе и амбициях Запада. Когда смотреть телеверсию интервью Президента Беларуси ВВС?

Новости Беларуси. Ситуация на границе стала одной из тем интервью Александра Лукашенко ВВС. Телеверсию смотрите 22 ноября в 21:45 в эфире белорусского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью № 1. Первый без купюр для СМИ «демократического» Запада. Острые вопросы, откровенные ответы.

Стивен Розенберг, обозреватель ВВС:

Почему Европе (Евросоюзу) трудно с вами общаться? Съемочная группа Стива Розенберга. Часовая беседа о глобальных конфликтах, событиях в стране после выборов, отношениях Беларуси и ЕС, гуманитарном кризисе, амбициях Запада и независимой политике Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы. «Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем ВВС – читайте здесь. Глава государства развенчивает фейки еврочиновников.

Александр Лукашенко:

Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. «Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» – читайте здесь. Кто кого как называет белорусского Президента не волнует, тем более, по словам Александра Лукашенко, жесткая риторика относится не столько к реальной политике, сколько к общей американской культуре, где многое привыкли сводить к голливудским образам и сюжетам.