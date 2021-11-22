Белоруска уехала с детьми в Молдову и оказалась там на грани выживания. Кто её спас и что с ней сейчас?

Новости Беларуси. Грустная история со счастливым финалом. Гомельчанка с пятью детьми оказалась в Молдове на грани выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы вернуть ее на родину, понадобилось вмешательство посольства Беларуси и Красного Креста. Съемочная группа встретила Елену Златэска с семьей на белорусской границе. Репортаж Анны Корольчук.

Эта история про доверчивую женщину и разбитые мечты о счастливой семейной жизни. Три года назад Елена Златэска вышла замуж за гражданина Молдовы и переехала к нему вместе с четырьмя детьми. Как это часто бывает, муж обещал золотые горы, а сам взял несколько кредитов и исчез через три месяца после свадьбы. Женщина оказалась на грани выживания, порой денег не хватало даже на еду. И тогда Елена обратилась за помощью в белорусское посольство.

Елена Златэска, многодетная мать:

Без их помощи и без Красного Креста мы бы, наверное, не выехали. Дети дома, сейчас в школу. Мы рады, что вернулись. Если честно, мы уже даже не думали, что вернемся.

Это вторая попытка Елены вернуться домой. Полтора месяца назад из-за просроченных документов ее задержали на границе. В этот раз все прошло успешно. На родине женщину с детьми встречали друзья.

Тамара Коржова, подруга Елены Златэска:

Мы очень рады, благодарим вас за все, что вы ее сюда переслали. Пускай вам Бог поможет. Спасибо нашему батьке Лукашенко, что помогает, не бросает людей.

Григорий Коржов, друг Елены Златэска:

Спасибо посольству, губернатору нашему, что постарался их возвратить на родину.

Проблем с жильем в Гомеле у Елены нет – еще до отъезда она получила двухкомнатную квартиру как многодетная мать. Но первое время женщина решила погостить у родственников – места хватит всем.

Сколько ей надо, столько она пускай здесь и остается. Они все мои, правда?

– Да.

Уехала с четырьмя, вернулась с пятью – в Молдове старшая дочь Елены родила. Сейчас семье нужно оформлять документы и налаживать быт. Детей уже определили в новую школу, а Елене предложили там же работать на кухне.