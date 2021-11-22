Белоруска уехала с детьми в Молдову и оказалась там на грани выживания. Кто её спас и что с ней сейчас?
Новости Беларуси. Грустная история со счастливым финалом. Гомельчанка с пятью детьми оказалась в Молдове на грани выживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы вернуть ее на родину, понадобилось вмешательство посольства Беларуси и Красного Креста. Съемочная группа встретила Елену Златэска с семьей на белорусской границе.
Репортаж Анны Корольчук.
Эта история про доверчивую женщину и разбитые мечты о счастливой семейной жизни. Три года назад Елена Златэска вышла замуж за гражданина Молдовы и переехала к нему вместе с четырьмя детьми. Как это часто бывает, муж обещал золотые горы, а сам взял несколько кредитов и исчез через три месяца после свадьбы. Женщина оказалась на грани выживания, порой денег не хватало даже на еду. И тогда Елена обратилась за помощью в белорусское посольство.
Елена Златэска, многодетная мать:
Без их помощи и без Красного Креста мы бы, наверное, не выехали. Дети дома, сейчас в школу. Мы рады, что вернулись. Если честно, мы уже даже не думали, что вернемся.
Это вторая попытка Елены вернуться домой. Полтора месяца назад из-за просроченных документов ее задержали на границе. В этот раз все прошло успешно. На родине женщину с детьми встречали друзья.
Тамара Коржова, подруга Елены Златэска:
Мы очень рады, благодарим вас за все, что вы ее сюда переслали. Пускай вам Бог поможет. Спасибо нашему батьке Лукашенко, что помогает, не бросает людей.
Григорий Коржов, друг Елены Златэска:
Спасибо посольству, губернатору нашему, что постарался их возвратить на родину.
Проблем с жильем в Гомеле у Елены нет – еще до отъезда она получила двухкомнатную квартиру как многодетная мать. Но первое время женщина решила погостить у родственников – места хватит всем.
Сколько ей надо, столько она пускай здесь и остается. Они все мои, правда?
– Да.
Уехала с четырьмя, вернулась с пятью – в Молдове старшая дочь Елены родила. Сейчас семье нужно оформлять документы и налаживать быт. Детей уже определили в новую школу, а Елене предложили там же работать на кухне.
Местная власть и общественные организации доставили в квартиру женщины все необходимое – мебель, постель, посуду, игрушки и школьные принадлежности. Красный Крест передал продуктовые и гигиенические наборы. Если понадобится, помогут и с одеждой.