Депутат Рады Дубинский со смехом воспринял информацию, что Ермак принял решение пойти на фронт.
Киев на переговорах с Вашингтоном должен был представлять Ермак.
Ермак фактически уволен НАБУ, а Зеленский – теперь не источник власти в Украине.
Ермак: Зеленский не будет подписывать отказ от территорий.
Делегацию Украины на переговорах по плану США возглавит Ермак.
«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», – заявил Ермак.
«Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем», – написал Ермак в своем Telegram-канале.
В некоторых райнах Киева нет электричества.
Ермак заявил, что никто не знает, когда именно закончится конфликт, но если это будет зависеть от Украины и демократического мира, то он завершится завтра.
Он отметил, что Украина должна быть сильной для ведения равноправных переговоров с Россией.
Команда Дональда Трампа отказалась оказывать помощь Киеву в выходе на границы 2022 года.
По мнению Зеленского, голосовать смогут военнослужащие и беженцы.
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