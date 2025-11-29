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Новости по тегу #Андрей Ермак

В Раде высмеяли Ермака, рвущегося на фронт после отставки
29 ноября 2025 10:52

В Раде высмеяли Ермака, рвущегося на фронт после отставки

Кирилл Буданов направился в США для участия в переговорах
29 ноября 2025 10:22

Кирилл Буданов направился в США для участия в переговорах

Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента
29 ноября 2025 09:27

Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента

Украина под руководством Зеленского не откажется от своих территорий – Ермак
29 ноября 2025 08:22

Украина под руководством Зеленского не откажется от своих территорий – Ермак

Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак
22 ноября 2025 11:58

Зеленский утвердил делегацию на переговорах с США по мирному плану, её возглавит Ермак

Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок
23 июня 2025 13:44

Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

Ермак: встреча с делегацией США в Джидде началась очень конструктивно
11 марта 2025 10:50

Ермак: встреча с делегацией США в Джидде началась очень конструктивно

Массированный удар по Киеву нанесли ВС РФ утром 12 февраля – Ермак
12 февраля 2025 09:39

Массированный удар по Киеву нанесли ВС РФ утром 12 февраля – Ермак

Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт мог бы закончиться завтра
23 января 2025 11:32

Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт мог бы закончиться завтра

Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с РФ
12 декабря 2024 12:41

Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с РФ

Команда Трампа не намерена помогать Киеву вернуть границы 2022 года – NV
08 декабря 2024 12:32

Команда Трампа не намерена помогать Киеву вернуть границы 2022 года – NV

В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут президентские выборы
27 октября 2024 17:07

В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут президентские выборы