В Минске зимой оборудуют 25 катков и более 40 мест для катания на тюбингах

Новости Беларуси. В Минске зимой появятся 25 ледовых катков и более 30 хоккейных коробок. Больше всего во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Откроются и общегородские площадки. Например, мобильные ледовые катки у Дворца спорта, а также на улице Ташкентской.

В основном объекты разместят на базе учреждений образования. Открытые арены зальют, как только выпадет снег и установится среднесуточная температура в -5 °C. Для посетителей вблизи катков обустроят пункты проката инвентаря. Всего в Минске их будет работать почти две сотни с общим количеством коньков свыше 7 000. Кроме того, вблизи лыжных трасс также можно будет арендовать необходимый инвентарь.

Наталья Белозерцева, исполняющий обязанности заместителя директора Партизанского физкультурно-оздоровительного центра: Пункт проката лыжероллерной трассы в зимний период предоставляет возможность взять в аренду лыжный и спортивный инвентарь. Весь инвентарь приобретался в 2020-2021 году. Также своим посетителям мы можем предложить к услугам еще шкафчики, раздевалки, душевые.

Алексей Луговской, директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения:

Все спортивные объекты, включая прилегающую территорию, подчиненные Мингорисполкому, приведены в надлежащие технические и эстетические состояния и готовы к использованию. На двух ледовых аренах государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фигурному катанию» на коньках организовано круглогодичное оказание следующих услуг: массовое катание на коньках, закрытое тематическое катание на коньках, свободное фигурное катание на коньках и хоккейно-массовое катание на коньках.

Для удобства людей с ограниченными возможностями оборудованы специальные раздевалки. Зимние активные виды спорта все больше пользуются популярностью у минчан. Помимо катков, оборудуют более 40 мест для катания на тюбингах, а общая протяженность лыжных трасс составит около 20 километров.