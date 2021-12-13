Лазуткин: американцам был выгоден пьяный, слабый, больной Ельцин. Это гарантировало, что никакого СНГ никогда не будет

Новости Беларуси. Российско-американские отношения сегодня находятся в худшей точке за много лет, что не добавляет стабильности региону Восточной Европы. Более того, даже попытки переговоров между Путиным и Байденом активно срывают силы внутри США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что происходит в кулуарах американского Сената и как изменилась риторика Штатов за 30 лет нашей независимости, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главной темой прошлой недели стали переговоры Байдена и Путина. Но мы покажем не их, а брифинг сенаторов по итогам переговоров.

Я также хочу поддержать то, что говорил сенатор Рассел. Он говорил, что Россия – это бензоколонка, которой управляет мафия и которая притворяется страной. Но у России много проблем: население сокращается, индустриальная база слабая. Они полагаются слишком много на свои природные ресурсы. Глядя на Россию, я озабочен тем, что их амбиции не ограничиваются Украиной, что Путин, его личные амбиции гораздо шире Украины. И Украина – это всего лишь закуска для его все более растущих аппетитов. Андрей Лазуткин:

Вы только что говорили с Путиным, с которым США вроде бы пытаются наводить мосты. И тут же ваши сенаторы заявляют на камеру, что Россия – это бензоколонка, которой управляет мафия и которая воображает себя страной. Можно подумать, это просто сказал дурачок. Но ничего подобного. Это специальные заявления, чтобы сорвать переговоры. То есть линия Байдена, который не сильно рвется воевать, много кому не нравится в Сенате. И они хотят нас таким образом спровоцировать. Может, вы думаете, там как-то вспомнили Беларусь? Да, вспомнили. Но в очень интересном ключе.

Другой вопрос касательно того, что Россия – это такая вот бензоколонка. Бензоколонка не может оставаться рентабельной, если у нее не будет клиентов и покупателей этого бензина. И мы приняли закон несколько лет назад, который подписал президент Трамп в свое время. Он позволит американской корпорации по развитию заключать дополнительные сделки со странами, которые хотят достичь энергетической независимости. И эта инициатива «трех С» – это очень важная инициатива, которая связывает эти страны, это кольцо стран – бывшие республики или сателлитные государства постсоветского пространства, которые хотят, чтобы США участвовали в их проектах, чтобы они стали более энергетически независимы от России. Андрей Лазуткин:

Республики-сателлиты – это про нас. И мы – это клиенты, которых надо забрать у бензоколонки, чтобы она не была рентабельной. Помните, когда у нас была любовь со Штатами, к нам приезжал Помпео, они нам даже продали целый танкер американской нефти. Не потому, что там какая-то дешевая нефть, а чтобы мы ее не покупали в России. Вот и вся наша роль в регионе. Ни слова про демократию, про выборы, про Вячорку. В принципе, есть версия, что вся цветная революция была для того, чтобы максимально втянуть Россию в белорусские проблемы, а потом сорвать пуск «Северного потока». Например, провести размен. Мы ставим в Беларуси не очень агрессивное к вам правительство, а вы отказываетесь от «Северного потока». Но теперь «Северный поток» достроен, и мы уже не особо интересны. Деятели в Вильнюсе этого пока не понимают, но, наверное, должны задуматься, а почему им все-таки убрали финансирование. Сегодня рабочий вариант срыва «Северного потока» связан с военной провокацией. Именно поэтому тема войны с целью восстановления СССР громко звучит в Сенате США.

Как вы считаете, в чем заключается конечная цель президента Путина? И как мы должны предупредить его действия?

Опять-таки, я стараюсь не думать за Путина, не залезать ему в голову. Я знаю, что он четко во всяком случае обозначил свои мысли. Он сожалеет о распаде Советского Союза, сожалеет, что Украина и Россия уже не одна страна. И это много говорит о том, как он относится и к Украине, и к территориальной целостности, суверенитету Украины. Я думаю, что это мотивирует его во многом. И он старается оставить после себя такое наследие, восстановить что-то такое подобное старому Советскому Союзу. Андрей Лазуткин:

Дальше должен быть момент истины. Это именно то, о чем недавно говорил Лукашенко, что после Нового года наступит развязка ситуации. Будет это провокация или ее не будет? Но вы спросите: а как же права человека, демократия? Они же тут обсуждают только бензин и газопровод. На самом деле Западу не так важно, кто и как вами управляет – коммунисты, военные, совет старейшин, партия, какая-то другая структура. Это надо ликвидировать и вместо них создать новый коллективный орган – многопартийный парламент. А туда надо посадить всю верхушку и как можно больше. Никто из них не будет иметь всей полноты власти, и они будут сдерживать друг друга.

Андрей Лазуткин:

А главное, они все будут хотеть с вами дружить. Вы не должны быть для местных оккупантом. Нет, вас должны встречать хлебом-солью, только чтобы вы помогли в их внутренних разборках. Это та схема, которая сегодня действует в Украине. То есть вы не просто чем-то скрыто управляете, а вас публично тянут за руку, стоят на коленях и сами просят: «Помогите, спасите нас!»

Андрей Лазуткин:

А вот как эта схема работала в Беларуси. 1994 год. В нашу большую и важную страну приезжает Клинтон. Он выступил в Академии наук – это был жест для Шушкевича, интеллигенции, а потом поехал в Куропаты. Это уже был реверанс националисту Позняку. Клинтон дал понять, что оба эти кандидата устроят Штаты. Но не поддержал кого-то одного. Потому что даже между своими должна быть конкуренция, чтобы они топили друг друга и выслуживались перед общим хозяином. Но тогда эти деятели были полны сил и думали, что они самые умные. Мы так ловко обошли Горбачева, а сейчас мы построим свой новый союз.

Обратите внимание, что есть республики, которые были советскими социалистическими, но сейчас они считают, что они были принудительным образом сделаны субъектами федерации. А мы говорим, что они могут оставаться при этом своем мнении, и мы их приглашаем в другой союз – в Содружество Независимых Государств. И путь для них открыт. Андрей Лазуткин:

Это интервью дано сразу после Вискулей. Шушкевич тогда не понимал, что никакого СНГ в той форме, как он это проговаривал, американцы никогда не дадут построить. И это абсолютно грамотная тактика работы с туземцами. Здесь не нужна сильная власть. У вас будет 15 банановых республик, в каждой по Шушкевичу, и желательно, чтобы вы еще друг друга убивали.

Андрей Лазуткин:

А еще нужен бардак внутри. Например, когда Шушкевичу говорили: мол, вы же глава государства, сделайте что-нибудь, тот отвечал: так у меня нет исполнительной власти. И валил все на Кебича. Это было очень удобно. Никто ни за что не отвечал. Одно, о чем болела голова у американцев – это ядерное оружие. Потому что Югославия, к примеру, уже тогда показала, что в республиках могут прийти лидеры типа Милошевича, которые дадут Западу отпор. А если у них будет ядерное оружие? Поэтому все ракеты надо было срочно вывести в Россию, которая тогда была полностью лояльной. И даже такой человек, как Лукашенко, уже бы не имел этой козырной ядерной карты. Но не надо думать, что все события у нас происходили только в интересах американцев. США все-таки далеко, за океаном, а вот рядом с нами появилась, например, организованная преступность. И у нее тоже свой интерес к власти.

Но все пропало, тогда не было денег. Тогда спрашивается, откуда же частные банки? Что, в этот период развала, разброда и шатаний можно было честным трудом заработать капитал и вложить в банк? Нет. А у нас оказалось, все частные банки. Почему? Потому что эти банки были созданы на государственные средства. На средства государственных предприятий, колхозов, совхозов, на вклады ваши, нашего населения. И потом путем определенных законных манипуляций, потому что Верховный совет создал законы, чтобы манипулировать, акционировать, покупать акции, приобретать, зарплату себе в банках получать, покупать эти акции. И таким образом спустя два-три года банки стали не государственными, частными. Андрей Лазуткин:

Посмотрите, Лукашенко, в отличие от великого стратега Шушкевича, подымал совсем другие вопросы. И это были не только деньги предприятий, но и бандитские общаки, преступные капиталы. Возникли огромные сектора серой экономики, типа перегона машин, челноков, торговли, которых «крышевали» бандитские структуры. Но эти деньги надо было отмыть, легализовать через банки. А как это сделать? Надо написать правильные законы. Для того и нужна парламентская республика с марионетками во главе, которая вам их напишет. А что в это время было в России? Песни и пляски. Американские консультанты сделали невозможное – протащили Ельцина на второй срок. С помощью пиара, массовых мероприятий, музыкантов, концертов и, конечно, горячей поддержки США. И это был грамотный ход. Американцам был выгоден пьяный, слабый, больной Ельцин. Это гарантировало, что никакого СНГ, о котором так радостно говорил Шушкевич, никогда не будет. Но нельзя сказать, что целей Запада тогда никто не понимал.

– Запад боится воссоединения славянских народов?

– Безусловно. Это я однозначно заявляю. Безусловно. Почему? Можно просто, логически рассуждая по этим вопросам, прийти к тому, о чем вы говорите. По поводу боязни воссоединения славянских народов. Понимаете, кому нужен сильный сосед? Никому, конечно, не нужен. И это с чисто таких вот житейских позиций. Естественно, Запад очень настороженно относится к какому-то возможному единению славянских народов. То ли же союза какого-то экономического, может быть военного – особенно военного. Конечно же, Запад в этом плане высказывает очень большую озабоченность. Почему, допустим, я попадаю под эту критику, потому что, для вас не секрет, поскольку я являюсь сторонником все-таки единства народов, которые раньше входили в состав Советского Союза.

Я не говорю, что мы возродим завтра Советский Союз, это нереально. Это просто нереально, да может быть и не надо на той основе, который был. Потому что ни одно прибалтийское государство даже и думать не станет о том, чтобы вернуться в какой-то тот же Советский Союз. Это факт. И Украина тоже. Да и Беларусь. Вы же не думаете, что мы пойдем в тот Советский Союз, который когда-то был. С одной стороны, это невозможно, а с другой стороны, слишком уж много воды утекло с тех пор. Поэтому я говорю об интеграции. Та, которая происходит на Западе. Мы даже здесь, разрушив наши интеграционные отношения, связи, недотягиваем сегодня до уровня Евросоюза. Что, это не так? Конечно, так. Они сегодня говорят об общей валюте, а у нас, если мы об этом начинаем говорить, они считают, что это крамола страшная. Поэтому явно двойной стандарт, явно какие-то опасения по поводу того, что мы можем снова восстановить даже экономические связи. А тут и Латвия никуда не денется. Андрей Лазуткин:

Это надо посмотреть тем, кто сегодня критикует Лукашенко в России, причем мы это иногда видим даже на центральных каналах. Что Лукашенко якобы националист, что он 20 лет срывал интеграцию, что он действует против России, что он плохой союзник и так далее. Это как раз хороший союзник, который первым говорил об интеграции, когда об этом еще молчали в России. Но почему это не сработало? Потому что Россия была другой. Там было другое начальство, при котором сидели все те же американские советники.