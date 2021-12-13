Авансовый платёж по транспортному налогу. Кому и когда нужно его внести?

Новости Беларуси. Внести авансовый платеж по транспортному налогу необходимо до 15 декабря. Сделать это должны физические лица, у которых отсутствовал действующий техосмотр на 1 января 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Транспортный налог был введен в 2021 году вместо госпошлины и считается на каждую машину, зарегистрированную в ГАИ. Не облагаются налогом электромобили, спецтранспорт для инвалидов, а также машины в угоне и снятые с учета. Размер аванса за автомобиль составит 29 рублей, а за каждый прицеп и мотоцикл – 20 рублей. В дальнейшем сумма авансового платежа будет вычтена из суммы оплаты по налоговой ставке.

Юрий Коновалов, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минской области:

В последующем, когда пройдет налоговый период, то есть 2021 год, в 2022 году, не позднее 15 ноября будет произведена доплата транспортного налога. Доплата будет производиться, исходя из ставок транспортного налога, она составляет от 41 до 508 рублей. Все будет зависеть от разрешенной максимальной массы транспортного средства, его вида – легковой либо грузовой автомобиль. Сегодня самая распространенная ставка, если речь идет о не более 1,5 тонны, это 61 рубль.