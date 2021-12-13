«Идёт параллельная вакцинация». В Смолевичской ЦРБ организовали круглосуточный пункт вакцинации

Новости Беларуси. В Минской области активными темпами продолжается вакцинация против COVID-19 и гриппа. Привиться может любой желающий и не только в медучреждениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе функционируют 11 пунктов вакцинации и действуют 13 выездных бригад. В рабочее время по будням и в субботу привиться можно в любой амбулатории района. А в приемном покое Смолевичской ЦРБ организован круглосуточный пункт вакцинации. Все разрешенные в Беларуси виды препаратов есть в достаточном количестве.

Павел Голубович, главный врач Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии:

По вакцинации от COVID-инфекции стоит задача в соответствии с указанным национальным планом вакцинировать более 60 % населения, то есть создать коллективный иммунитет. Актуальным сегодня остается вопрос вакцинации против гриппа, где Всемирной организацией здравоохранения доказано, что необходимо создать коллективный иммунитет и вакцинировать население страны более 40 %. То есть сейчас идет параллельная вакцинация от COVID-инфекции и гриппа.