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Знакомятся с биотехнологиями и ветеринарией. Как готовят будущих аграриев в спецклассах березинской школы?

13 декабря 2021 14:40
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Новости Беларуси. В учреждениях образования Березинщины большое внимание уделяют популяризации профессий в сфере АПК. Для этого на базе школ созданы аграрные классы, где готовят кадры для района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, за три года 17 выпускников 2-й березинской школы поступили в профильные вузы.  

Подробности – в сюжете Юлии Минич.  

Знакомятся с биотехнологиями и ветеринарией. Как готовят будущих аграриев в спецклассах березинской школы?-1

Юлия Минич, корреспондент:  
Аграрный класс успешно действует на базе Березинской школы № 2. Здесь готовят кадры для сельского хозяйства. Согласно статистике, многие ребята в будущем остаются на малой родине, чтобы работать в организациях.  

Знакомятся с биотехнологиями и ветеринарией. Как готовят будущих аграриев в спецклассах березинской школы?-4

Факультативный курс «Введение в аграрную профессию» третий год ведет учитель биологии Светлана Александровна Тытюк. На занятиях юноши и девушки изучают в подробностях все тонкости сельского хозяйства. Знакомятся с биотехнологиями, селекцией, ветеринарией. Есть практические занятия – на базе сельскохозяйственных предприятий района.  

Подробности в видеоматериале.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Светлана Абрамович # Фотофакт

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