Знакомятся с биотехнологиями и ветеринарией. Как готовят будущих аграриев в спецклассах березинской школы?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Березинщины большое внимание уделяют популяризации профессий в сфере АПК. Для этого на базе школ созданы аграрные классы, где готовят кадры для района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, за три года 17 выпускников 2-й березинской школы поступили в профильные вузы. Подробности – в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Аграрный класс успешно действует на базе Березинской школы № 2. Здесь готовят кадры для сельского хозяйства. Согласно статистике, многие ребята в будущем остаются на малой родине, чтобы работать в организациях.