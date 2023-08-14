Лазаревич: «Мы любим своё. Но нужно тоже требовать от наших производителей качество»

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Алена Сырова, СТВ:

Вот приводился пример. В одной из командировок, по-моему, в Гродненской области касаемо семян. Когда разговаривают с теми, кто работает на земле и спрашивают: а здесь что, посеяно белорусское или не белорусское? Ну, губернатор Брестской области, например, главу государства повел в поле, в котором были посеяны не белорусские сорта, по-моему, рапса. Они говорят о том, что да, эти импортные в чем-то лучше. Если бы была возможность купить белорусские и оно показывало бы себя на 100 %, то непременно бы купили. Значит, где-то наука, те, кто занимаются выведением новых сортов… Сейчас под растениеводство можно заменить промышленность, деньги с автомобилями, инженеры и так далее. Значит, здесь недорабатывают. По сути, за умами идет промышленность. Правильно или нет?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Эта проблема, которую вы сейчас обрисовали, это проблема всех стран, континентов, регионов, правительств и так далее. Ни одна страна в мире, даже такая, как США, не полностью замещает это. Я еще раз приведу в пример микроэлектронику, которая используется и в военно-промышленном комплексе, и в телефонах, в смартфонах. Сегодня те же южнокорейские, тайваньские компании говорят о 3-7 нанах. Масштаб понимать надо. Так вот, сегодня 70 % комплектующих покупают вне территории США. Это проблема общая. Это называется глобальная экономика. Другое дело, что сейчас тренд в связи в том числе и с украинским конфликтом, американско-российским идет на регионализацию. И наша задача, Беларуси, именно в рамках региона дружественных стран сформировать свои компетенции.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова, доктор экономических наук:

И есть такие хорошие примеры. Я прибыла к вам из Витебска, и в нашей Витебской области есть такие замечательные примеры. Я уж не говорю про нефтеград Новополоцк, Орша, Витебск. Мы производим сами сегодня то, что очень пользуется спросом в наших и в регионах Российской Федерации.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Ну, может, не идеализировать ситуацию? Я вам честно скажу. Мы много чего делаем. Чем больше мы будем говорить, надо любить свое, надо будет любить свое. Мы любим свое. Но нужно тоже требовать от наших производителей качество. И нужно слышать потребителя. Иногда мы сталкиваемся, как мы в столице, посещающие многие магазины и так далее, и когда ты подходишь и спрашиваешь, ну почему вы сейчас покупаете не белорусскую, например, бытовую технику? Есть же вопросы и в формировании цены, и в сервисе, и в рассрочках платежа, и в условиях, которые предлагают альтернативные производители, да, они наши. Поэтому здесь нужно работать комплексно, не только с мозгами и умами наших потребителей, но вместе с тем и слышать их. И это тоже нужно требовать от нашего производителя. И, извините, заниматься в том числе и рекламой нашего продукта. Кирилл Казаков, СТВ:

Вот как Президент говорит, произвести можем, а продать надо учиться. Алена Сырова:

Может, потому что продавать – это одно, а сбывать продукцию – это совершенно другое.