«Жёсткая конкуренция». Как в России продаются белорусские лекарства?

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Алена Сырова, СТВ:

Касаемо лекарственных препаратов. Когда все эти события случились, то наверняка и рынок фармакологический стал общим или нет? Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Нет.

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:

Рынок не стал общим, потому что белорусская продукция является очень жестко конкурентной по качеству. И россияне при всем уважении к совместным декларационным, скажем так, программам, всяким документам и прочее упорно, понимая, что белорусское качество является жестоким конкурентом с точки зрения собственных российских производителей. Кирилл Казаков, СТВ:

Как мы возили таблетки из Москвы в Минск, так и из Минска в Москву возят таблетки.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это понятие лоббирования. Мы сейчас вышли на очень серьезную проблему. Проблема действительно, но в курсе и Президент. Кстати, час истины наступит буквально через пару месяцев. Эти 28 программ в Союзном государстве и создание единого экономического пространства по идее должны быть реализованы к 1 января 2024 года. Сегодня сколько их реализовано? Семь! Да, мы считаем какие-то мероприятия, 70 %. Но надо не мероприятия считать, а считать, когда программа выполнена. Более того, те соглашения, которые подписаны, не носят эффект прямого действия. Это отсылочные нормы: через полгода разработать и так далее. Даже взять соглашение об единой промышленной политике, цитата прямая: страны руководствуются национальным законодательством. А у нас разное законодательства.

Алена Сырова:

И стандарты качества у нас разные. Юрий Микицкий:

Минуточку! Стандарты качества по фармацевтике, по сути, у нас одинаковые. Однако, чтобы выпустить белорусский препарат в Россию, его нужно зарегистрировать в России. Это одна из форм. Но не очень хотят россияне регистрировать его в России, потому что как бы мы к ним хорошо ни относились, жесткая конкуренция со стороны российских производителей. Георгий Гриц:

Особенно у них частные компании, а у них занимаются частные, если у нас государственные. Частная компания, по Карлу Марксу, пойдет на любые преступления.