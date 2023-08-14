«Жёсткая конкуренция». Как в России продаются белорусские лекарства?
Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Алена Сырова, СТВ:
Касаемо лекарственных препаратов. Когда все эти события случились, то наверняка и рынок фармакологический стал общим или нет?
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Нет.
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:
Рынок не стал общим, потому что белорусская продукция является очень жестко конкурентной по качеству. И россияне при всем уважении к совместным декларационным, скажем так, программам, всяким документам и прочее упорно, понимая, что белорусское качество является жестоким конкурентом с точки зрения собственных российских производителей.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как мы возили таблетки из Москвы в Минск, так и из Минска в Москву возят таблетки.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это понятие лоббирования. Мы сейчас вышли на очень серьезную проблему. Проблема действительно, но в курсе и Президент. Кстати, час истины наступит буквально через пару месяцев. Эти 28 программ в Союзном государстве и создание единого экономического пространства по идее должны быть реализованы к 1 января 2024 года. Сегодня сколько их реализовано? Семь! Да, мы считаем какие-то мероприятия, 70 %. Но надо не мероприятия считать, а считать, когда программа выполнена. Более того, те соглашения, которые подписаны, не носят эффект прямого действия. Это отсылочные нормы: через полгода разработать и так далее. Даже взять соглашение об единой промышленной политике, цитата прямая: страны руководствуются национальным законодательством. А у нас разное законодательства.
Алена Сырова:
И стандарты качества у нас разные.
Юрий Микицкий:
Минуточку! Стандарты качества по фармацевтике, по сути, у нас одинаковые. Однако, чтобы выпустить белорусский препарат в Россию, его нужно зарегистрировать в России. Это одна из форм. Но не очень хотят россияне регистрировать его в России, потому что как бы мы к ним хорошо ни относились, жесткая конкуренция со стороны российских производителей.
Георгий Гриц:
Особенно у них частные компании, а у них занимаются частные, если у нас государственные. Частная компания, по Карлу Марксу, пойдет на любые преступления.
Юрий Микицкий:
Я скажу по поводу автобусов – это повторение давно забытого. Была история со стиральными машинами Samsung лет 10 назад, которые внезапно начали ломаться и ломаться. Тут надо правильно смотреть и смотреть статистику. Так вот, возвращаясь к санкциям. Вы тут говорите о самолетах межзвездных и прочее, но самая большая проблема санкций на сегодня… Понимаете, белорусы справятся с бытовой поживкой и прочим. Они всю жизнь справлялись, в 1939 году контрабасили, до 1939 года возили. После 1939-го в Польшу ездили. Они всегда найдут лазейку. Самая большая проблема санкций – это потеря технологичности. Если мы потеряем доступ к технологиям там, где они более высокие, мы отстаем. Закон велосипеда. Если стал, ты упал. Ты должен все время ловить новые технологии, а так как у тебя ресурсов не много, тебе нужен хороший партнер. Партнер стратегический, который генерирует технологии. И если нам закрывают технологии, это самая большая опасность.
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