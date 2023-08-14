Госкомитет по науке и технологиям: автопроизводители работают над линейкой белорусского электротранспорта

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент в пятницу, посещая авиазавод № 407, высказал свою мечту. И эта мечта, собственно говоря, она, я так понимаю, мечта многих промышленников. Я бы хотел, чтобы мы делали летательный аппарат. Он очень подробно рассказал про автомобили, которые уже можно считать белорусскими. Мы уже получили марку «Белджи». Вот эта возможность создать самолет, летательный аппарат, вертолет, она у нас имеется, либо же мы пока к этому не готовы? Алена Сырова, СТВ:

Тут же история с электромобилем всплывает, который мы ждали, ждали, ждали, ждали, и вот вроде как дождались, но пока массовое производство его пока не запустили.