Госкомитет по науке и технологиям: автопроизводители работают над линейкой белорусского электротранспорта

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент в пятницу, посещая авиазавод № 407, высказал свою мечту. И эта мечта, собственно говоря, она, я так понимаю, мечта многих промышленников. Я бы хотел, чтобы мы делали летательный аппарат. Он очень подробно рассказал про автомобили, которые уже можно считать белорусскими. Мы уже получили марку «Белджи». Вот эта возможность создать самолет, летательный аппарат, вертолет, она у нас имеется, либо же мы пока к этому не готовы?
Алена Сырова, СТВ:
Тут же история с электромобилем всплывает, который мы ждали, ждали, ждали, ждали, и вот вроде как дождались, но пока массовое производство его пока не запустили.
Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Что касается электромобиля, то действует государственная программа на электротранспорт. Да, произведено ряд экспериментальных образцов и легковых, и грузовых автомобилей. В эту программу вовлечены крупные наши производители: и «Белкоммунмаш», и МАЗ, и БелАЗ, и «Белджи», которые работают над созданием отечественного электротранспорта, линейки. Все это положено на план мероприятия и соответствующего финансового обеспечения.
Что касается авиационной промышленности, то еще и до этих событий был сделан тренд на создание отечественного авиастроения, в том числе беспилотного. И ряд проектов в республике уже реализовывался и до этого. Это и авиационные технологии комплекса, это производство дронов, беспилотных летательных аппаратов в виде самолетов. «КБ Беспилотные вертолеты» реализует ряд проектов, и они считаются лидером даже российского рынка беспилотных вертолетов, аналогов которым нет. Поэтому мы уже достигли здесь определенных результатов. Теперь задача, чтобы эти компетенции масштабировать на другие типы летательных аппаратов.
Если смотреть на импортозамещение, может быть, я другую грань освещу, но это способ заработать. Многие специалисты считают, что, в принципе, импортозамещение возможно на рынках совокупных, не менее одного миллиарда населения. Речь идет об активных продажах, конечно, не разовых. Вот если мы эту задачу решим, сформируем пул стран, с которыми мы активно торгуем...
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Ну, премьер-министр России с вами не согласен. Он называл цифру 200 миллиардов.
Денис Коржицкий:
Нет, миллиард населения, это достаточно.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Вот № 407 затронули. Да, мы еще не производим самолеты. Но как было отмечено, мы были участниками этого совещания, мы видели, насколько много деталей и узлов уже производит сам 407-й. Более тысячи изделий. В этом же и говорится о том, что мы научимся ремонтировать, создавать уже детали, которые необходимы для восстановления самолетов. И в дальнейшем мы будем расширять компетенции. Про это и говорил Президент, что нужно всегда наращивать и ставить. Это процесс.
Читайте также:
«Жесткая конкуренция». Как в России продаются белорусские лекарства?
«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?
Экономический аналитик объяснил, как Беларусь и Россия должны решать проблему технологического суверенитета