Чего не хватает белорусской продукции, чтобы ее выбирали белорусы? Мнение экономистов
Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Помните, лет 15 назад мы все говорили, что китайские автомобили – это разобранные европейские и созданные заново. Они пародировали, копировали, изучали. И в итоге мы получили что? Мы получили отдельный китайский автомобиль, самостоятельно произведенный. Пусть совместно с европейскими дизайнерами, пусть совместно с, может быть, американскими марками. Но все же. Я понимаю, что приблизительно по этому пути мы и идем, но это нормально.
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о том же «Белджи», о Geely. Все равно, как бы кто плохо ни отзывался о ней, но посмотрите, сколько белорусов ездят на этой машине.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
В 2023 году «Белджи» опередил как новый автомобиль все другие бренды.
Алена Сырова:
То есть, по сути, стал нашим народным автомобилем. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы белорусы, наконец, любили и выбирали белорусское, не потому что у нас нет выбора другого импортного, то есть как бы вынужденно, а потому что действительно рука сама тянется.
Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова, доктор экономических наук:
Мы говорим много об импортозамещении, мы говорим об экономике, мы говорим о разных аспектах экономики. Но все, что у нас происходит, все делают люди. И вот то, о чем спрашиваете, когда мы будем выбирать свое, конечно, когда это будет качественно, это будет удовлетворять нас с этой стороны, но есть другой момент очень важный. Долгие годы нас с вами учили думать, что там все лучше, что там жизнь краше, что там демократия, здесь диктатура, там можно, это здесь нет, и только вот в последнее время мы начинаем просыпаться и осознаем, что на самом деле происходит.
Так вот, чтобы мы и могли производить высококачественное, чтобы мы могли внутренне принимать продукт своей страны, мы должны растить специалистов, не только обладающих хорошими, высокими компетенциями и высоким человеческим капиталом, но самое главное – людей духовно высокоразвитых. Это очень важный аспект. Более того, я хочу сказать, мы должны формировать сейчас систему даже на уровне выше аттестационной комиссии, где производится, продуцируется, если хотите, научный потенциал нашей страны. Должны выходить наши люди, которые придут в аудиторию и будут понимать, о чем они говорят с молодежью.
Кирилл Казаков:
Слушайте, вот утечка мозгов, которая началась в середине 1090-х, она очень конкретно эту вашу проблему решала. Наши люди с нашей идеей раз и уехали.
Валентина Богатырева:
Именно так. И тогда большой вопрос. Мы сегодня вкладываем много средств в образование. У нас бюджетных мест практически наполовину. Мы сегодня даже финансируем какие-то и внебюджетные основы для получения образования, для этой корзинки. И в итоге мы готовим специалиста, который не всегда просто осознает, как много для него сделано здесь. Поэтому большой вопрос. Мы будем покупать свое, когда это будет качественно, мы будем покупать свое, когда мы внутренне будем готовы к этому.
Читайте также:
Госкомитет по науке и технологиям: автопроизводители работают над линейкой белорусского электротранспорта
«Жесткая конкуренция». Как в России продаются белорусские лекарства?
«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?