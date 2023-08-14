Чего не хватает белорусской продукции, чтобы ее выбирали белорусы? Мнение экономистов

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ:

Помните, лет 15 назад мы все говорили, что китайские автомобили – это разобранные европейские и созданные заново. Они пародировали, копировали, изучали. И в итоге мы получили что? Мы получили отдельный китайский автомобиль, самостоятельно произведенный. Пусть совместно с европейскими дизайнерами, пусть совместно с, может быть, американскими марками. Но все же. Я понимаю, что приблизительно по этому пути мы и идем, но это нормально. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о том же «Белджи», о Geely. Все равно, как бы кто плохо ни отзывался о ней, но посмотрите, сколько белорусов ездят на этой машине. Георгий Гриц, экономический аналитик:

В 2023 году «Белджи» опередил как новый автомобиль все другие бренды. Алена Сырова:

То есть, по сути, стал нашим народным автомобилем. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы белорусы, наконец, любили и выбирали белорусское, не потому что у нас нет выбора другого импортного, то есть как бы вынужденно, а потому что действительно рука сама тянется.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова, доктор экономических наук:

Мы говорим много об импортозамещении, мы говорим об экономике, мы говорим о разных аспектах экономики. Но все, что у нас происходит, все делают люди. И вот то, о чем спрашиваете, когда мы будем выбирать свое, конечно, когда это будет качественно, это будет удовлетворять нас с этой стороны, но есть другой момент очень важный. Долгие годы нас с вами учили думать, что там все лучше, что там жизнь краше, что там демократия, здесь диктатура, там можно, это здесь нет, и только вот в последнее время мы начинаем просыпаться и осознаем, что на самом деле происходит. Так вот, чтобы мы и могли производить высококачественное, чтобы мы могли внутренне принимать продукт своей страны, мы должны растить специалистов, не только обладающих хорошими, высокими компетенциями и высоким человеческим капиталом, но самое главное – людей духовно высокоразвитых. Это очень важный аспект. Более того, я хочу сказать, мы должны формировать сейчас систему даже на уровне выше аттестационной комиссии, где производится, продуцируется, если хотите, научный потенциал нашей страны. Должны выходить наши люди, которые придут в аудиторию и будут понимать, о чем они говорят с молодежью.