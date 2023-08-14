Лазаревич: «Был и будет рост цен, мы должны понимать, что он будет сдержан»
Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вернемся к росту цен. В Минске как ситуация? Я все свожу на бытовой уровень.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
В Минске, как в целом в стране, есть ряд позиций, которые выросли цены, и мы видим. Есть ряд позиций, на которые мы сдерживаем цены. Мы работаем над основными группами товара, чтобы наши люди не почувствовали дисбаланса в основной потребительской корзине. Да, есть таблетки, как вы сказали, для собак и так далее. Конечно же, на эти вещи мы, может быть, меньше уделяем внимания. Это не критически для населения. Но я хочу сказать, что, конечно же, и был, и будет рост цен, мы должны понимать, что он будет сдержан и будет управляемый. Самое главное, что в нашей стране мы научились управлять этим процессом. И давно уже у нас есть список критического импорта на те продукты, которым мы уделяем особое внимание. А есть группа товаров, которые…
Алена Сырова, СТВ:
Давайте поясним, что такое критический импорт простым языком?
Надежда Лазаревич:
Критический импорт – та группа товара, которая нужна для массового производства одной либо второй группы продукции.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это товар повседневного спроса.
Надежда Лазаревич:
Либо который важен для производства, например, химической продукции, крупных промышленных предприятий, без которого мы не сможем произвести конечный продукт.
Кирилл Казаков:
Самый простой пример – это газ. Без этого импорта мы никак не сможем жить.
Надежда Лазаревич:
Никак не сможем, но у нас уже есть АЭС.
Кирилл Казаков:
Да, но все равно критический импорт – это газ.
Георгий Гриц:
Вот, Кирилл, еще один момент, мне кажется, принципиально важный. Вы говорили о регулировании цен. Сейчас вот подняли вопрос и на медикаменты. Германия – это однозначно рыночная страна, они регулируют цены по всей цепочке добавленной стоимости. От производителей до розницы и оптовой торговли. Германия регулирует – не более 15 процентов должна быть наценка. И притом у них цены на медикаменты в аптеках одинаковые на товары повседневного медикамента. Вот вам пример рыночной страны.
Кирилл Казаков:
Вам скажут: это другое.
Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
По критическому импорту формируются перечни товаров. ГКНТ отрабатывал около полутора тысяч позиций этого критического импорта на предмет того, есть ли у нас какие-либо разработки ученых, которые могут быть внедрены для их производства. Около 500 мы нашли таких и рекомендовали.
Надежда Лазаревич:
Но есть группа товара, которую мы можем произвести. А есть сырье, которое мы произвести не можем. Поэтому тут не надо идеализировать. Еще раз повторяю. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что все производства промышленных предприятий – мы работаем. Но есть группы товары, которые у нас невозможно произвести.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Я хочу сказать, что про критический импорт есть в Соединенных Штатах. 2021 год, февраль, до еще всех этих событий, принята стратегия импортозамещения в Соединенных Штатах Америки. Три крупных направления. Как у нас есть направление критическое, и они выбрали. Первое – фармакология, потом батареи литиевые для электромобилей – это второе направление. Третье – химические технологии. И уже в 2022 году они ввели чипы. И что они хотят сделать? Они хотят замкнуть на дружественные страны, на свой регион. Не хотят зависеть от кого-то. Кто входит у них в дружественные страны? Они собираются разместить производство в Австралии чипов, редкоземельные элементы будут производиться тоже в Австралии. Тайвань, Южная Корея и Япония. Вот их друзья. У нас тоже есть друзья.
Алена Сырова:
Вот вам причины всех геополитических потрясений и изменений.
Ирина Новикова:
И у нас тоже есть друзья, и мы тоже должны где-то регионализировать вот эту вот нашу цепочку. Россия, Индия, Китай.
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