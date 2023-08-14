Экономический аналитик объяснил, как Беларусь и Россия должны решать проблему технологического суверенитета

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Мы говорим о технологическом суверенитете. Не зря же еще в начале года премьер-министр Роман Головченко говорил: давайте делать программы, новые программы, отраслевые. Поднять микроэлектронику, станкостроение, машиностроение, делать единые. Не подключать нас как контрагентов, а мы вместе разрабатываем процесс. При последней встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко не зря сказал о единой экономической политике. И вот с этой точки зрения вроде как мы это делаем. Это 2021 год, ноябрь, 28 программ Союзного государства. Тут ссылались на некоторые программы единой промышленной политики, унификации и признания совместной технологической кооперации. Но просто я уверен, знаю, что некоторые тут однозначно смотрели эти соглашения, но если посмотреть объективно на эти соглашения, они не носят эффект прямого действия. Это отсылочные нормы. Поэтому, как в той басне, Васька слушает да ест. Поэтому Россия подписывает на сотни миллиардов долларов программу технологического суверенитета. Выдаю вам инсайдерскую информацию: буквально на днях Министерство экономики написало письмо на Романа Головченко, что нам тоже нужна своя программа, концепция технологического суверенитета. У них одна программа на триллионы долларов, у нас своя программа. А рынок-то по большому счету один. Поэтому сегодня одна из функций чиновников, госаппарата, министерств профильных – это убедить, найти доводы вместе с россиянами решать эту главную проблему технологической независимости.

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