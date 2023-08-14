Надежда Лазаревич: «Пока мы думаем либо планируем что-то произвести, то Китай уже поставил»
Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько раз за последний год вы были в России в командировках?
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Много, очень много.
Кирилл Казаков:
Обычным языком: насколько изменилось отношение к белорусскому бизнесу и производству? Потому что я понимаю, если Алена говорит, что где-то не делились технологиями. Сейчас, например, мэр был в Ульяновске, его в кластер завели, показали, как самолеты делают. Что изменилось и на что мы рассчитываем в кооперации с россиянами?
Надежда Лазаревич:
Мы рассчитываем, во-первых, на обмен знаниями, что немаловажно. А второе, так как это более серьезный партнер в части потребления, мы как производящая страна (и очень много производили) рассчитываем на увеличенный объем спроса на нашу продукцию. Потому что, конечно, если будет спрос, если мы будем видеть увеличенный рынок, то мы сможем произвести больше. Либо даже сейчас мы планируем какие-то программы в поддержку инновационного фонда Минска. Мы слушаем предприятия, которые приходят с какими-то идеями, первый вопрос – маркетинг, исследования. Да, мы поможем вам создать, куда вы продадите? Конечно, Российская Федерация – это большой партнер с большими возможностями потребления.
Алена Сырова, СТВ:
А Китай нас там не поджимает?
Надежда Лазаревич:
Китай, конечно же, поджимает. И Китай, и Индия поджимают. Это нужно говорить вслух и понимать, что времени на раскачку нет. Мы уже и так два года по некоторым проектам затянули. Я говорю честно и откровенно, что нужно шевелиться быстрее. Нужно принимать больше неординарных решений, потому что пока мы думаем либо планируем что-то произвести, то Китай уже поставил.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
К сожалению, этот тезис правильный, но решение его, увы, очень часто не на стороне Беларуси.
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