Надежда Лазаревич: «Пока мы думаем либо планируем что-то произвести, то Китай уже поставил»

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сколько раз за последний год вы были в России в командировках? Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Много, очень много. Кирилл Казаков:

Обычным языком: насколько изменилось отношение к белорусскому бизнесу и производству? Потому что я понимаю, если Алена говорит, что где-то не делились технологиями. Сейчас, например, мэр был в Ульяновске, его в кластер завели, показали, как самолеты делают. Что изменилось и на что мы рассчитываем в кооперации с россиянами?