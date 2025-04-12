«Куда Украина лезет?» Лукашенко рассказал, что такое Евросоюз, и дал совет Зеленскому

Нам бы такие земли, как в Украине, было бы еще круче – говорят белорусы, а украинцы готовы многое обменять на другое. Какое? Сами не знают, вот беда. Но им активно предлагают европейское будущее. Что за этим последует и случится ли оно? Ответ Президента Беларуси не без доли грусти, но с человечностью и даже обращением к менее опытному, но все же коллеге.

В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный, он это должен признать. Если ты чего-то не понимаешь, я же помню из своей жизни, так ты слушай старших, других людей, делай соответствующие выводы.

Ты в Европейском союзе. Куда ты будешь продавать свою сельскохозяйственную продукцию? Куда? Если там Германия, Франция и прочее. Этого добра предостаточно. Больше, в чем Украине. И ты еще. Что произойдет? Произойдет падение цен. Цены обрушатся, но главное не падение или рост, а нестабильность. Это значит, что фермеры лягут в Европейском союзе. Но если ты еще в этот момент обрушишь экономику – все, Украины не будет.

Прежде, чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. А если нужен, какой ты там будешь нужен? Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина всегда гордилась.

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