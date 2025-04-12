Не интересуюсь и вам не советую – Лукашенко о выборах в Польше

У всех наших соседей есть свои особенности. Самые явные все же у поляков. В мае там выборы Президента. Надеемся ли мы на улучшение взаимоотношений? Да, но безотносительно того, кто будет ходить по коридорам между высокими кабинетами.

В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не наблюдаю, не интересуюсь и не волнуюсь. И вам советую особо не вникать в эти выборы, потому что потом нас обвинят, что мы вмешались в эти выборы. Хотя мы имеем полное право, как они в свое время. Но мы должны быть выше этого. Будем информировать людей, как там события развиваются, все-таки соседи.

А во-вторых, а что Президент Польши? Ничего. Кукла, игрушка, чтобы по коридору Вашингтона ходить туда-сюда и ждать, когда тебе там дверь откроется, и ты 5-7 минут посмотришь на Президента и назад едешь. Унижение поляков.

Власть Польши – это унижение польского народа, их годности и достоинства. Вот до чего они довели поляков, где люди очень трудолюбивые. Вы можете судить по нашей Гродненской области, где живут поляки, очень трудолюбивые люди. Как в Украине, так и там довели до этого. А зачем полякам это надо, непонятно.