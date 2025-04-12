Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провёл субботник Президент
Вся страна сегодня объединила усилия, чтобы сделать наш общий дом – Беларусь – чище, красивее и комфортнее. Во дворах, скверах и парках, в офисах и на заводах, у мемориалов и даже в лесах – с самого утра кипит работа. Республиканский субботник – это ежегодная добрая традиция. Повод всем белорусам, вне зависимости от сферы деятельности, статуса или возраста, продуктивно поработать на благо своей страны. Ну, а тон активному субботнику, как всегда, задал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Капсула времени с посланием будущим поколениям, аллея из 80 саженцев, доклад о ходе строительства Национального исторического музея Беларуси. Так провел субботник Президент. Сегодня, 12 апреля, Александр Лукашенко работал на площадке будущего парка Народного единства. Конструкции и сооружения, которые находились на территории прежде, – уже снесены, в будущем 16 гектаров земли обретут совсем иной вид. Центром станет Национальный исторический музей. Уже забивают сваи под фундамент. О деталях проекта главе государства доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Необходимая документация по музею для ведения работ есть. Прошла экспертиза. Фундаменты, ростверки, первый этаж. Здесь работаем. По парку тоже документация готова. Сейчас пройдем экспертизу и потеплеет, начнем работать. Фасадные группы тоже отработаны. Керамогранит, производство нашего «Керамина». Мы с ними уже отрабатываем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Материалов большинство надо, чтобы как во Дворце Независимости – свои были.
Владимир Кухарев:
Практически все наши. В соответствии с вашим поручением, сделали мы проект подземного перехода, который будет от музея на площадь флага. На сегодняшний день документация находится в экспертизе. В конце апреля мы ее получим. После 9 мая мы приступим к производству работ. Делать будем подземным способом. Орловскую перекрывать не будем.
Александр Лукашенко:
Ну да, надо ковырять как кроты.
Владимир Кухарев:
Да, уже опыт есть у нас на пешем, когда мы делали. Здесь никаких вопросов не должно быть. Мы где-то в течение года, к мае следующего года он будет полностью завершен. Вот будет вид его через проспект.
На площадке с главой государства традиционно – и журналисты президентского пула. Обычно представители СМИ засыпают Президента вопросами, но сегодня все наоборот. Вопрос о музее – журналистам адресовал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо? Надо, чтобы вы понимали, что надо!
О важности проекта позже говорили и студенты столичных вузов. Сегодня они также облагораживали территорию будущего парка. К слову, когда только начали формировать стройотряд для работы на объекте, среди учащихся была большая конкуренция. Приложить руку к созданию знакового музея – стремились многие.
– Я студентка исторического факультета Белорусского государственного университета.
– Коллега мэра и меня.
– Все верно. Сегодня со мной мои одногруппники, однокурсники, а также ребята из студенческих отрядов, комиссар и командир Владислав и Дарья.
– Вы же будете работать?
– Конечно. Сегодня для нас, как для историков, очень важный день. Мы находимся на строительстве такого важного проекта. И мы надеемся, что в будущем этот проект станет символом памяти, преемственности поколений и нашего труда. Поэтому позвольте поблагодарить за возможность внести свой вклад в историю нашей любимой Беларуси своим трудом. Будьте уверены, мы вас не подведем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вот пусть комсомольцы запоминают, как надо.
Студенты вместе с главой государства высадили аллею краснолистных дубов. Саженцам, небольшим на вид – 12 лет: получится по-настоящему вековая аллея. С пометкой на будущее – Александр Лукашенко заложил и капсулу времени с посланием поколениям. Число саженцев символично – 80, как и юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне. Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Президент. А заодно провел мастер-класс для молодежи.
Рассказывал, как правильно сажать именно деревья, как нужно работать с лопатой, непосредственно, как держать в руке лопату. Мы научились. Вот сейчас демонстрируем наши умения.
К общению всегда открыт и глава государства. Закончив с аллеей, Президент побеседовал с журналистами. Разговор получился «земным», как подчеркнул Александр Лукашенко. В первую очередь говорили о белорусском – будущем музее, гордости за свою историю и здоровом национализме. Белорусы националисты в плане любви к своей стране. Вместе с тем, мы интернационалисты очень уважаем наших братьев: россиян, украинцев, поляков, подчеркнул Президент. О ситуации в соседних странах, возможности вступления Украины в Евросоюз и ситуации в аграрном секторе в связи с весенними заморозками, также шел разговор с прессой.
Подробнее – расскажем в следующем выпуске.