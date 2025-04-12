Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провёл субботник Президент

Вся страна сегодня объединила усилия, чтобы сделать наш общий дом – Беларусь – чище, красивее и комфортнее. Во дворах, скверах и парках, в офисах и на заводах, у мемориалов и даже в лесах – с самого утра кипит работа. Республиканский субботник – это ежегодная добрая традиция. Повод всем белорусам, вне зависимости от сферы деятельности, статуса или возраста, продуктивно поработать на благо своей страны. Ну, а тон активному субботнику, как всегда, задал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капсула времени с посланием будущим поколениям, аллея из 80 саженцев, доклад о ходе строительства Национального исторического музея Беларуси. Так провел субботник Президент. Сегодня, 12 апреля, Александр Лукашенко работал на площадке будущего парка Народного единства. Конструкции и сооружения, которые находились на территории прежде, – уже снесены, в будущем 16 гектаров земли обретут совсем иной вид. Центром станет Национальный исторический музей. Уже забивают сваи под фундамент. О деталях проекта главе государства доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Необходимая документация по музею для ведения работ есть. Прошла экспертиза. Фундаменты, ростверки, первый этаж. Здесь работаем. По парку тоже документация готова. Сейчас пройдем экспертизу и потеплеет, начнем работать. Фасадные группы тоже отработаны. Керамогранит, производство нашего «Керамина». Мы с ними уже отрабатываем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Материалов большинство надо, чтобы как во Дворце Независимости – свои были. Владимир Кухарев:

Практически все наши. В соответствии с вашим поручением, сделали мы проект подземного перехода, который будет от музея на площадь флага. На сегодняшний день документация находится в экспертизе. В конце апреля мы ее получим. После 9 мая мы приступим к производству работ. Делать будем подземным способом. Орловскую перекрывать не будем. Александр Лукашенко:

Ну да, надо ковырять как кроты. Владимир Кухарев:

Да, уже опыт есть у нас на пешем, когда мы делали. Здесь никаких вопросов не должно быть. Мы где-то в течение года, к мае следующего года он будет полностью завершен. Вот будет вид его через проспект.

На площадке с главой государства традиционно – и журналисты президентского пула. Обычно представители СМИ засыпают Президента вопросами, но сегодня все наоборот. Вопрос о музее – журналистам адресовал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо? Надо, чтобы вы понимали, что надо!

О важности проекта позже говорили и студенты столичных вузов. Сегодня они также облагораживали территорию будущего парка. К слову, когда только начали формировать стройотряд для работы на объекте, среди учащихся была большая конкуренция. Приложить руку к созданию знакового музея – стремились многие.

– Я студентка исторического факультета Белорусского государственного университета. – Коллега мэра и меня. – Все верно. Сегодня со мной мои одногруппники, однокурсники, а также ребята из студенческих отрядов, комиссар и командир Владислав и Дарья. – Вы же будете работать? – Конечно. Сегодня для нас, как для историков, очень важный день. Мы находимся на строительстве такого важного проекта. И мы надеемся, что в будущем этот проект станет символом памяти, преемственности поколений и нашего труда. Поэтому позвольте поблагодарить за возможность внести свой вклад в историю нашей любимой Беларуси своим трудом. Будьте уверены, мы вас не подведем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это вот пусть комсомольцы запоминают, как надо. Студенты вместе с главой государства высадили аллею краснолистных дубов. Саженцам, небольшим на вид – 12 лет: получится по-настоящему вековая аллея. С пометкой на будущее – Александр Лукашенко заложил и капсулу времени с посланием поколениям. Число саженцев символично – 80, как и юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне. Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Президент. А заодно провел мастер-класс для молодежи.