Весь зал со слезами на глазах! Концерт-реквием «Каждый третий» увидели жители Гомельской области

Без ретуши и лжи… Только история и факты, собранные Генеральной прокуратурой в ходе уголовного дела о геноциде. Серию концертов-реквиемов «Каждый третий» во Дворце Республики 12 апреля посетили делегации из Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный сценарий о белорусах, на судьбу которых выпала страшная война. На сцене – постановка, которая повествует зрителю историю от мирного выпускного вечера 41-го, фронтовых боев и до победных залпов. Благодаря поручению Президента в течение семи дней уникальный проект увидели жители всех регионов и столицы. Современный и правдивый разговор со зрителем о трагических страницах истории Беларуси получил продолжение. Дополнительный показ для всех, кто хочет увидеть летопись истории нашей страны, назначен на 14 апреля.

Сегодня зрители концерта-реквиема «Каждый третий» – делегация из Гомельской области. У каждого сидящего в зале личная история, связанная с войной. Путь великой борьбы с захватчиками соткан из судеб миллионов людей. И сегодня мы вновь вспоминаем их имена.

Великая Отечественная война по моей семье прошла очень жестоко. Мой дедушка пропал без вести. Мой дядя сгорел в танке. Мой отец прошел всю Европу, участвовал в штурме Берлина. 2 года и 3 месяца. Ровно столько Гомель находился под оккупацией. Город превратили в руины, а население уменьшилось в 10 раз... Концлагеря и гетто, массовые убийства и бесконечные карательные экспедиции. Чтобы сдерживать напор Красной армии, нацисты из мирных жителей создавали живой щит вермахта. Это еще одна страшная страница истории – «Озаричи».

Лагерь смерти просуществовал всего 10 дней, но за это короткое время он унес жизни более 20 тысяч людей. Старики, женщины и дети находились под открытым небом, без еды и воды, без теплых вещей. Фашисты создавали на месте лагеря живое биологическое оружие: узники были заражены тифом. По замыслам карателей, эпидемия должна была распространиться среди наступающих красноармейцев.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Срок жизни человека в этом лагере был 3,5 дня. Самое страшное было, когда умирали дети. Матери просто сходили с ума от того, что ничего не могли сделать. Страшные зверства, сожженные деревни и убийства вызвали ожесточенное сопротивление. Уже в 1943 году на территории Гомельщины действовало 29 партизанских бригад, порядка 50 тысяч человек. Народные мстители помогали Красной армии и приближали Великую Победу.

История на сцене зазвучала по-новому. Выпускной вечер. 41-й год. Во взрослую жизнь вступали молодые ребята 1923 года рождения. А на следующий день началась война..