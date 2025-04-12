Там пилят деньги – Лукашенко про вступление Украины в ЕС

Субботники – это хорошая традиция советского прошлого. Мы ее сохранили, подчеркнул Президент в общении с журналистами. И напомнил, что собранные средства пойдут на строительство Национального исторического музея. Объект важный, учитывая, что каждое новое поколение все меньше окунается и изучает историю. Вместе с тем, отметил глава государства, чувство национальной гордости – у белорусов есть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К чему может привести нездоровый национализм – видно на примере Украины. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, нельзя вину за все несчастья этой страны возлагать только на Владимира Зеленского. Нестабильная, социально расслоенная Украина досталась ему в наследие. Нынешний руководитель Киева попросту не справился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? Причем здесь Россия, Путин и прочее? Это потом уже было. В основе лежало разрушение экономики. Вы вспомните, что было накануне войны в Украине. Обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Все это вот несправедливость, люди не знали, что делать. И им подкинули национализм и крайнюю форму уже фашизм, когда сжигали, к примеру, в Одессе людей, не их, как они считали, национализм.

Алена Сырова, политический обозреватель: Активно муссируют историю возможности вступления Украины в ЕС. В Брюсселе там только тысяча человек этим вопросом занимается. Ну, как на ваш взгляд? У вас-то интуиция хорошая? Возьмут их или это всего лишь обещание?

Александр Лукашенко:

Алена, то, что в Брюсселе тысяча человек занимается, слава богу, что тысячу, а не две, там пилят деньги. Что такое Европейский Союз? Это единая экономическая, политическая, единая платформа. Это единая дипломатия и прочее, когда все в один котел и потом разобраться не могут. Почему там Словакия, Венгрия возмутились? Потому что они полностью теряют свою идентичность. Они теряют свое лицо. А потом они теряют свою экономику. Они не могут производить больше чего-то. Прежде чем туда бежать, подумай, ты там нужен или нет. А если нужен, какой ты там будешь нужен? Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина всегда гордилась.

Речь также шла о торговой войне, развязанной Трампом. Президент уверен, что на ценах в белорусских магазинах – это никак не отразится. В конце концов, мы справились в условиях жестких санкций. Также журналисты спрашивали о том, станет ли спрос главы государства с аграриев более мягким, учитывая сложные погодные условия этой весной. Ответ однозначный: поблажек не будет. Особенно это касается дисциплины.