Лукашенко: дисциплины не хватает. Балуясь рыночными реформами, подзапустили это

Не пропустил ни одного субботника за всю суверенную историю страны и наш Президент. Пример главы государства – всегда огромная мотивация для белорусов объединяться ради общего результата. Главу государства спросили об апрельских заморозках. Он успокоил всех, кроме аграриев. Спроса с АПК меньше не станет.

В Беларуси прошел первый в этом году республиканский субботник. На уборку, озеленение, стройку вышли и школьники, и депутаты, и чиновники, – всего около 2 миллионов 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вопрос в связи с апрельскими морозами. Все-таки на полях какие-то растения могли пострадать или погибнуть. Будете ли менять задачи для аграриев и ждать ли агропромышленному комплексу каких-то послаблений?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, погода была не лучшей, но я пока катастрофу не вижу. Что касается второго вопроса, требований, это даже не связано с тем, что происходит у нас на полях. Это связано с теми безобразиями, которые сегодня творятся у нас в сельском хозяйстве. Я начал говорить об исполнительской дисциплине, декрет соответствующий подписан, а сейчас начнется жим очень серьезный на деле, на практике.

Мы все кричим: вот у нас не хватает рабочей силы. Но я уже говорил, что у нас производительность, выработка на одного человека в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем у соседей в Евросоюзе. О чем это говорит? И технологическая, и особенно исполнительская дисциплина должна быть иной. Дисциплины не хватает. И мы немножко тут, балуясь рыночными какими-то реформами и условиями, подзапустили это.

Поэтому, исходя из этого комплекса организации, технологической дисциплины, исполнительской, только усиливаться будут требования. Но я в этом отношении перед народом и крестьянами честен. Я сначала предупреждал. Я говорил. Уже целый год об этом говорю. Они это понимают. На своем рабочем месте делай как надо. Прошел – отработай. Отработай 8 часов и иди, отдыхай и так далее. А потом требуй заработную плату. И я вот этот процесс буду поддерживать.

Этого нет в таком масштабе, объеме, какой должен быть. Владимир Евгеньевич услышал, сейчас пойдет, точно начнет этим заниматься. Если Минск это сделает – это полстраны. Но пока этого в полном объеме нет. Поэтому есть отстающие и прочие какие-то там хозяйства, фермерские, коллективные, колхозы, совхозы и так далее. Пока это есть. Будем это выкорчевывать.