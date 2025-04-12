Лукашенко: мы не фашисты – мы националистичные люди в плане любви к своей родине
Вся страна сегодня объединила усилия, чтобы сделать наш общий дом – Беларусь – чище, красивее и комфортнее. Республиканский субботник – это ежегодная добрая традиция. Повод всем белорусам, вне зависимости от сферы деятельности, статуса или возраста, продуктивно поработать на благо своей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нужно показывать, что белорусы – это не «Иваны, не помнящие своего родства», а люди с тысячелетней историей. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами, которое состоялось в рамках республиканского субботника. Президент работал на площадке будущего парка Народного единства, архитектурным центром которого станет Национальный исторический музей.
Реализацию проекта начали в 32024 году, уже расчищена площадка, забивают сваи под фундамент. О деталях главе государства доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, Президент обратил внимание, что при возведении объектов и сдаче их в эксплуатацию – подходы были комплексными, а материалы использовались отечественные, как и технологии.
Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провел субботник Президент.
Субботники – это хорошая традиция советского прошлого. Мы ее сохранили, подчеркнул Президент в общении с журналистами. И напомнил, что собранные средства пойдут на строительство Национального исторического музея. Объект важный, учитывая, что каждое новое поколение все меньше окунается и изучает историю. Вместе с тем, отметил глава государства, что чувство национальной гордости – у белорусов есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы по большому счету националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты – мы националистичные люди в плане любви к своей родине, но мы и интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев, россиян, украинцев, поляков, других. К сожалению, они не всегда к нам адекватно относятся. Время покажет, кто прав, кто виноват. Поэтому тут надо очень аккуратно и осторожно, что я и делаю.