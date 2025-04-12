Лукашенко: мы не фашисты – мы националистичные люди в плане любви к своей родине

Вся страна сегодня объединила усилия, чтобы сделать наш общий дом – Беларусь – чище, красивее и комфортнее. Республиканский субботник – это ежегодная добрая традиция. Повод всем белорусам, вне зависимости от сферы деятельности, статуса или возраста, продуктивно поработать на благо своей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно показывать, что белорусы – это не «Иваны, не помнящие своего родства», а люди с тысячелетней историей. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами, которое состоялось в рамках республиканского субботника. Президент работал на площадке будущего парка Народного единства, архитектурным центром которого станет Национальный исторический музей.

Реализацию проекта начали в 32024 году, уже расчищена площадка, забивают сваи под фундамент. О деталях главе государства доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, Президент обратил внимание, что при возведении объектов и сдаче их в эксплуатацию – подходы были комплексными, а материалы использовались отечественные, как и технологии.