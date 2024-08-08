Кубраков: Беларусь в 2020-м выстояла, поэтому наш опыт интересен коллегам из стран СНГ

Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СНГ – «Сегодня Независимые Государства». Так в кулуарах метко расшифровали аббревиатуру и уместили суть непрогнозируемости завтра, но можно хотя бы сделать все для того, чтобы сохранить себя. В одиночку сделать это не могут даже сильные мира сего. Ведь дело не в масштабе территорий.

Глава нашего государства неоднократно говорил: никто не сможет перевернуть страну с сильной экономикой и внутренней стабильностью. Второе – первостепенная задача для органов внутренних дел – сделать ее общей и выполнить на всем пространстве СНГ. Значит, еще больше себя обезопасить.

Правдой будет сказать, что не все пережили. Те государства, представителей которых нет в последние годы ни на одной встрече в рамках СНГ, в том числе на сегодняшней, пожинают последствия. Да и тех, кто справился, в покое не оставят.

К слову, к опыту Беларуси по преодолению кризиса 2020-го коллеги по СНГ присматриваются, чему-то учимся и мы. Символично, что сам Совмин внутренних дел СНГ состоится 9 августа, в дату, которая разделила жизнь белорусов на до и после. Четыре года назад мы показали, кто на нашей земле хозяин.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наш опыт довольно интересный, потому что именно Республика Беларусь выстояла. И не дали разгромить нашу страну, устроить какой-то хаос на наших улицах. Поэтому, конечно, коллеги заинтересованы в первую очередь. И мы общаемся с первого дня после 2020 года. Уже многие к нам приезжали, перенимали наш опыт. Те же события, которые были и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, наверное, вы заметили, что тактика действий сотрудников в определенной степени была та, которую использовали мы в 2020 году. Поэтому этот опыт интересен для всех. И все заинтересованы, чтобы был мир и порядок. И хаоса на улицах не было.

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