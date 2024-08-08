Лукашенко: власть в США поменяется – будет как в Афганистане

Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо и без подбора формулировок Александр Лукашенко довел свою точку зрения и с высоты политического опыта призывает делать выводы. Кому как не правоохранителям уметь наблюдать и анализировать. Наглядный заокеанский пример.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вроде бы выстроилась политика Соединенных Штатов Америки в мире за последние четыре года при нынешнем Президенте. Определено: эти – друзья, эти – враги, этот – сукин сын, но наш, это – чужой. Власть поменяется – будет как в Афганистане. Точно будет, это не в первый раз. Им, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти!

Я, упаси бог, не агитирую вас против Соединенных Штатов Америки или каких-то ваших традиционных союзников. Вы со всеми должны дружить и выстраивать отношения, кто этого хочет. Но не теряйте то, что мы создали за последние годы. Это во многом зависит от нас, силовиков. Я об этом подумал, идя на эту встречу.