Лукашенко: «Каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое – обеспечить законность, мир, порядок и стабильность на постсоветском пространстве, в наших государствах. Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота. В Беларуси это был откровенный мятеж. Потому что цветная революция более спокойна, длительная во времени. Она никак не могла пройти в Беларуси. Потому избрали путь мятежа, наскоком взять власть здесь. Как фашисты в 1941-м. То же самое, пусть более мягкий вариант, который раз в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. И насколько мы информированы, они не оставили больные места в покое в ваших странах и постоянно будут на этом играть. Вот посмотрите, я уже раньше предупреждал.

Вторая важнейшая задача наша – противодействие терроризму. Как внутреннему, так и внешнему. В нашем регионе, особенно в связи с деятельностью Запада (и прежде всего США) в Украине. Поэтому борьба с терроризмом – это для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю: без милиции мы ничего не сделаем. Милиция знает все. Делает – не делает, говорит – не говорит, но милиционеры знают все. Они везде, от участкового до министра внутренних дел. Ну так же? Мы же уже прошли эти вещи. Поэтому от вас в любой стране зависит все. Главное – получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит, мы начинаем действовать. Но то, что сегодня международный терроризм использует новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности, мы прекрасно знаем. Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять.