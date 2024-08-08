Лукашенко: если Россия рухнет, мы все будем втянуты в эту воронку!
Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За годы существования профильного Совмина (а первое заседание проходило в Минске в 1992 году) страны Содружества не раз убеждались, в том числе и на личном опыте, что только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным и внутренним угрозам.
Президент Беларуси поставил четыре важнейшие задачи перед министрами внутренних дел стран СНГ. Первостепенная из которых – обеспечение законности, мира, порядка и стабильности в государствах. Значительно проще ее выполнять сообща, впрочем, и эффективнее. На пространстве СНГ принято взаимодействовать на принципах открытости, доверия и равноправия. Именно поэтому сегодняшний разговор на высшем уровне получился таким неприглаженным. Александр Лукашенко четко расставил акценты и прямо обозначил тонкие моменты, которые важно учитывать, не забывая об общей цели.
Алена Сырова продолжит тему.
Без парадной формы, но в отличной форме внутренней и рабочем настроении – главы МВД стран СНГ в преддверии заседания профильного Совета министров во Дворце Независимости на серьезном, мужском разговоре с Президентом Беларуси. Не все, что звучало в малом зале переговоров, для широкой аудитории (вопросы безопасности требуют аккуратности), впрочем, самое главное заинтересованные в мире услышали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ – силовых ведомств. И у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи я, готовясь к нашей встрече, подумал о главном. И хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие – и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, – начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая.
Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые: «Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду». Не делайте этого. Жизнь очень бурная, изменчивая, и кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе. Может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты.
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