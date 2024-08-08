Лукашенко: если Россия рухнет, мы все будем втянуты в эту воронку!

Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы существования профильного Совмина (а первое заседание проходило в Минске в 1992 году) страны Содружества не раз убеждались, в том числе и на личном опыте, что только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным и внутренним угрозам.

Президент Беларуси поставил четыре важнейшие задачи перед министрами внутренних дел стран СНГ. Первостепенная из которых – обеспечение законности, мира, порядка и стабильности в государствах. Значительно проще ее выполнять сообща, впрочем, и эффективнее. На пространстве СНГ принято взаимодействовать на принципах открытости, доверия и равноправия. Именно поэтому сегодняшний разговор на высшем уровне получился таким неприглаженным. Александр Лукашенко четко расставил акценты и прямо обозначил тонкие моменты, которые важно учитывать, не забывая об общей цели. Алена Сырова продолжит тему. Без парадной формы, но в отличной форме внутренней и рабочем настроении – главы МВД стран СНГ в преддверии заседания профильного Совета министров во Дворце Независимости на серьезном, мужском разговоре с Президентом Беларуси. Не все, что звучало в малом зале переговоров, для широкой аудитории (вопросы безопасности требуют аккуратности), впрочем, самое главное заинтересованные в мире услышали.