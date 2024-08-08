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«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества

08 августа 2024 10:37
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Беларусь всегда выступала последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сегодня, 8 августа, заявил Александр Лукашенко во время заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества-1

Это уже 50-е, юбилейное заседание. Первая подобная встреча проходила в Минске еще в 1992 году. А спустя четыре года (в 1996-м) и был создан Совет министров внутренних дел с целью взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью. За годы совместной работы страны – участницы Содружества не раз убеждались, в том числе и на личном опыте, что только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным и внутренним угрозам. Этот важный факт сегодня на встрече подчеркнул Александр Лукашенко.

«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда будем, насколько возможно и невозможно, поддерживать и сотрудничать со всеми вами. И не надо думать, что государство поменьше меньше может сделать для другого. Ничего подобного. Если есть желание, мы друг другу можем здорово помочь и, подставив свое плечо, серьезно помочь в очень сложных ситуациях. Министерства внутренних дел СНГ – это, по сути, щит для порядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, в данном случае – дальнейшей интеграции правоохранительных органов.

«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества-7

В развитие разговора Президент отметил, что с учетом происходящего в мире сегодня перед правоохранительными ведомствами Содружества стоят очень серьезные задачи. Среди них противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью, а также обеспечение законности, мира и стабильности.

# СНГ # общество # Александр Лукашенко

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