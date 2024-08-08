Воложин станет райцентром, в котором хочется жить – Турчин о подготовке к «Дожинкам»

Хлебосольный агрофинал Минской области с чествованием героев жатвы пройдет в Воложине 21 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Штаб во главе с губернатором центрального региона Александром Турчиным и руководителями профильных организаций оценил ход подготовки к «Дожинкам».

Так, центральная площадь города станет основной локацией празднования. Здесь установят главную сцену торжества – это будет и своеобразный пьедестал для хлеборобов. Продолжается и благоустройство города – идет замена плитки, установка малых архитектурных форм. Одновременно специалисты ведут ремонт жилфонда, обновляют фасады социальных объектов, а также возводят 12-квартирный дом.

Николай Парамонов, директор УКС Миноблисполкома:

Мы сейчас с вами находимся на объекте строительства 12-квартирного дома. Здесь на сегодня работает более 50 человек. Завершаются отделочные работы по квартирам, которые будут уже предъявляться гражданам. Выполняются работы по фасаду здания и также ведутся активно работы по благоустройству. Поставлена задача: с 6 сентября ввести данный объект в эксплуатацию.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Видно, конечно, что город преображается и самое главное, что решаются очень многие проблемы людей: горячее водоснабжение в многоквартирных домах и канализация в целом микрорайона Воложина. Мы в этом и следующем году их решим. Воложин станет еще одним райцентром, в котором хочется жить. И я надеюсь, что самое главное, что он будет превращаться в туристический центр, а не только нашей области, но и страны.