Лукашенко – министрам внутренних дел стран СНГ: только давайте по мелочам ссориться не будем
Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам коллегии будет принято заявление, которое, в общем-то, в формализации и не нуждается, как сказал Александр Лукашенко. 80-летие со дня Великой Победы – событие исключительной важности и исключительно единственно верного восприятия. Пусть так и будет дальше и по другим вопросам...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, вы страдаете тем же, что и мы, главы государств, на своих заседаниях. Ну, вот, 80-летия, однозначная дата. Приняли бы, не приняли это обращение, мы все равно привержены, мы свято блюдем и чествуем эту дату. А по другим направлениям, более серьезно? Это то, что я в начале говорил, давайте будем серьезно действовать по основным направлениям работы министерств внутренних дел. Они четко выкристаллизованы жизнью, они определены. И вот там нам надо принимать решения. И если мы приняли решение, давайте в этом направлении будем действовать все вместе. Вы должны знать, вот о чем вы договоритесь и даже не договоритесь, мы всегда готовы прийти к вам на помощь, готовы действовать адекватно, только давайте по мелочам ссориться не будем. Это всегда накладывает ненормальный отпечаток на нашу работу.
Главная задача органов внутренних дел – обеспечение безопасности и правопорядка. Такая она и в Беларуси, и в Азербайджане, и в Узбекистане – во всех тех странах, которые сегодня были представлены за круглым столом во Дворце Независимости. А значит, нет других обстоятельств и интересов, которые могут стать выше этого. Плечом к плечу единомышленники – из этого надо исходить и так же честно, как сегодня Александр Лукашенко с присутствующими, говорить и работать друг с другом. Чтобы СНГ – «Сегодня Независимые Государства» – таковыми оставались и завтра.
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