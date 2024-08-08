Лукашенко – министрам внутренних дел стран СНГ: только давайте по мелочам ссориться не будем

Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам коллегии будет принято заявление, которое, в общем-то, в формализации и не нуждается, как сказал Александр Лукашенко. 80-летие со дня Великой Победы – событие исключительной важности и исключительно единственно верного восприятия. Пусть так и будет дальше и по другим вопросам...