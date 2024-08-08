Лукашенко: будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны

Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерства внутренних дел стран СНГ – это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, в данном случае – дальнейшей интеграции правоохранительных органов. В вопросе противодействия терроризму без этого вообще никак. Александр Лукашенко констатирует: тенденция негативная, работы по линии МВД становится все больше, а значит, и сотрудничество должно быть все теснее, а не по принципу «моя хата с краю».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Борьба с терроризмом – это для нас важнейшая задача. Подробности. Не дай бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. Будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны. И если граждане должны чувствовать себя в безопасности, то преступники должны знать: они не смогут раствориться на пространстве СНГ. В этом плане мы теснее всех сотрудничаем с Россией, так же можем и стремимся и с другими государствами Содружества.