Лукашенко: будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны
Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерства внутренних дел стран СНГ – это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, в данном случае – дальнейшей интеграции правоохранительных органов. В вопросе противодействия терроризму без этого вообще никак. Александр Лукашенко констатирует: тенденция негативная, работы по линии МВД становится все больше, а значит, и сотрудничество должно быть все теснее, а не по принципу «моя хата с краю».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Борьба с терроризмом – это для нас важнейшая задача. Подробности.
Не дай бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. Будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны.
И если граждане должны чувствовать себя в безопасности, то преступники должны знать: они не смогут раствориться на пространстве СНГ. В этом плане мы теснее всех сотрудничаем с Россией, так же можем и стремимся и с другими государствами Содружества.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:
Вопросы розыска скрывшихся преступников. Конкретный пример: за полгода МВД стран – участниц СНГ совместно разыскали 213 граждан, из них 130 – те, кого разыскивала Российская Федерация. Много это или мало – здесь трудно четко определить. Ведь за каждым таким разыскиваемым преступником стоят судьбы граждан, чьи права нарушены. Это убийства, хищения, разбойные нападения. И если спросить у родственников, насколько для вас положительный итог взаимодействия наших коллег по странам СНГ, конечно, для них это очень и очень важно. Есть вопросы, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении, но в любом случае в условиях сегодняшней реконструкции миропорядка востребованность международных площадок очень и очень значима для нас.
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