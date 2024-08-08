Не хуже, чем в городе? Как развивается медпомощь в сельской местности

К развитию качественной медицинской помощи в Минской области подходят комплексно. В регионе, даже в сельской местности, уровень оказания медуслуг не уступает городским, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделать кардиограмму, посетить стоматолога и сдать анализы – жители деревни Кривели все это могут сделать на месте. Ехать никуда не нужно. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Елена Соловей посвятила большую часть своей жизни помощи другим. Уже 20 лет она работает медсестрой в Лошанской амбулатории. Ее задача не только в том, чтобы оказывать медицинскую помощь, но и в том, чтобы поддерживать дух пациентов. Внимание к деталям и умение слушать делают ее незаменимой в команде специалистов.

Елена Соловей, участковая медицинская сестра Лошанской врачебной амбулатории:

Я медсестра общей практики. Это как универсальный солдат. Я могу снять электрокардиограмму, я могу снять швы, сделать любую инъекцию, внутривенную, внутримышечную, я занимаюсь вакцинацией маленьких деток до года. В амбулатории мы выполняем работу – как в поликлинике медсестра, если она определенно в каком-то кабинете, то здесь ты делаешь работу всю.

Лошанская амбулатория обслуживает 24 деревни, а это свыше тысячи человек. Большинство самостоятельно приходят на осмотр, при необходимости к пациенту выезжают на дом. За здоровьем местных жителей следят врач общей практики, его помощник и медсестра.