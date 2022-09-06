Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение

Новости Беларуси. В Беларуси всегда рады приветствовать тех, кто искренне желает стать гражданином страны. Это подчеркнул Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости. Его темами стали вопросы совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безусловно, это важно в контексте развития нашей страны, которой присущи порядок, гостеприимство и взаимовыручка. Беларусь на деле не раз доказывала, что готова в трудную минуту подставить плечо тем, кто в этом особо нуждается. За последние пять лет наше гражданство на самых различных основаниях получили порядка 14 тысяч человек. Прежде чем принять решение по таким важным вопросам, все детали тщательно изучаются. И очевидно, что стать домом для всех желающих Беларусь по понятным причинам не может, но старается оказать всяческую помощь.

Ведь все хорошо помнят, как холодно осенью 2021-го европейцы встречали несчастных беженцев на границе и как тепло о них заботились белорусы. Или же вот как сегодня к нам продолжают приезжать украинцы. Только за последние сутки их прибыло более 180. К соседям у нас теплые отношения, как бы ни пытались одиозные информационные ленты в очередной раз столкнуть две страны. О добрых намерениях говорят указы о приеме в гражданство. Так, буквально в июле речь шла о более 470 украинцах, среди которых и многодетные семьи. Но, идя по-человечески навстречу, понятное дело, что есть одно важное требование: в стране не должен при этом нарушаться порядок. Так, во время совещания коснулись еще одной темы – амнистии. Глава государства рассказал, кого могут освободить от наказания в ближайшее время, а кто, как говорится, не из этой серии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда рады приветствовать на белорусской земле тех, кто искренне желает стать гражданином нашей страны и внести свой вклад в ее развитие. Гражданами Беларуси стремятся стать и становятся выходцы из разных государств, в первую очередь постсоветского пространства. Но также к нам едут уроженцы Азии, Европы и даже Америки. В августе прошлого года я попросил ускорить предоставление гражданства украинцам. По понятным причинам. В общем-то, это наши люди. Они связали свою жизнь с Беларусью – соблюдают законы, растят детей, трудоустроены, работают хорошо. Но к вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывать национальные интересы. Я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство, да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим. Все находятся под контролем.

Второй вопрос совещания – амнистия. Последний раз мы ее проводили в мае 2020-го. Сейчас наша страна оказалась под беспрецедентным давлением Запада. Но даже в таких условиях белорусское общество остается консолидированным, сплоченным. Поэтому в преддверии Дня народного единства (как вы знаете, отмечается 17 сентября) предлагается обсудить целесообразность амнистии. Среди осужденных есть самые различные люди. В их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Если эти люди раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение.