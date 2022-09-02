«Знаю людей, которые уехали и в ужасе от того, что увидели в Литве». С чем белорусы столкнулись в Европе?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они никому там не нужны. Это другая страна, другие интересы. Там люди живут своей жизнью. Он сидит в этой гостинице, выпил, записал там что-то. Какие-то сказки, какие-то отряды, революции. Люди сошли с ума! Люди никому нигде не нужны. Полная деградация. Поэтому даже про них уже как-то смешно говорить. Я обращаюсь к простым белорусам, которые уехали за границу: возвращайтесь. Я знаю, что многие из вас поняли, что совершили ошибку. Я знаю, что многие из вас разочарованы тем, что вы там увидели в этой Европе. Я знаю людей, которые уехали и в ужасе от того, что они увидели в Литве, Польше. Они увидели эту хваленую демократию собственными глазами – нет ее. Они увидели, что никому не нужны. О них вытерли ноги и забыли, использовав. Возвращайтесь, не бойтесь. Не слушайте эти сказки. Если вы не совершили преступление, ничего не будет.

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