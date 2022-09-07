Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»

Новости Беларуси. Кто достоин носить звание лучшего почтальона страны? Конкурс профмастерства в этой сфере стартовал 7 сентября под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит в 25-й раз. Практически полсотни победителей областных этапов будут на протяжение трех дней соревноваться за право быть номером один в стране. Их задача – показать свои знания, опыт и мастерство в теоретических и практических заданиях. Конкурс приурочен к Всемирному дню почты и Году исторической памяти. 9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса. Подробнее.

Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта»:

Это в первую очередь сплочение нашего трудового коллектива, это обмен опытом среди наших работников. Потому что зачастую, вы сами понимаете, трудовой коллектив тяжело собрать. А вот в рамках таких творческих конкурсов, каждый может выявить какие-то таланты, раскрыть свои какие-то интересы и даже проявить себя в какой-то профессиональной деятельности.