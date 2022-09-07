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Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»

07 сентября 2022 16:40
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Новости Беларуси. Кто достоин носить звание лучшего почтальона страны? Конкурс профмастерства в этой сфере стартовал 7 сентября под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит в 25-й раз. Практически полсотни победителей областных этапов будут на протяжение трех дней соревноваться за право быть номером один в стране. Их задача – показать свои знания, опыт и мастерство в теоретических и практических заданиях. Конкурс приурочен к Всемирному дню почты и Году исторической памяти.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса. Подробнее.

Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»-1

Елена Дроздович, заместитель генерального директора по эксплуатационной деятельности РУП «Белпочта»:
Это в первую очередь сплочение нашего трудового коллектива, это обмен опытом среди наших работников. Потому что зачастую, вы сами понимаете, трудовой коллектив тяжело собрать. А вот в рамках таких творческих конкурсов, каждый может выявить какие-то таланты, раскрыть свои какие-то интересы и даже проявить себя в какой-то профессиональной деятельности.

Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Сегодняшнее мероприятие чем ценно, что это уже традиция предприятия «Белпочта», которое 25-й раз собирает своих профессионалов, не побоюсь этого слова, даже высоких профессионалов, чтобы обменяться опытом. Показать, кто на что способен. И вы знаете, что самое ценное в этом мероприятии то, что люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт, говорить о чем-то, обсуждать. И вот эти обсуждения и опыт наших сотрудников направлены на то, чтобы предприятие в целом было еще более эффективно.

# Почта Беларуси # общество # Константин Шульган # Елена Дроздович # Фотофакт

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