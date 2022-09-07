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9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса

07 сентября 2022 16:38
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Новости Беларуси. Кто достоин носить звание лучшего почтальона страны? Конкурс профмастерства в этой сфере стартовал 7 сентября под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит в 25-й раз. Практически полсотни победителей областных этапов будут на протяжение трех дней соревноваться за право быть номером один в стране. Их задача – показать свои знания, опыт и мастерство в теоретических и практических заданиях. Конкурс приурочен к Всемирному дню почты и Году исторической памяти.

Кристина Сущеня не упустила возможность посмотреть, как борются за пьедестал.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-1

На старт, внимание, полетели. Эффектный запуск в небо, ведь, кстати, именно голуби – символ поиска своих адресатов. А вот что касается поиска лучшего сотрудника «Белпочты», здесь борьба разворачивается не на шутку.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-4

Дарья Игнатюк, специалист по почтовой деятельности Брестского филиала РУП «Белпочта»:
В прошлом году общекомандное мы заняли первое место.

Кристина Сущеня, корреспондент:
И рассчитываете, что в этом году успех будет такой же, как и в прошлом?
Конечно. Хотелось бы повторить.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-7

Татьяна Барцевич, почтальон Брестского филиала РУП «Белпочта»:
У нас девочки все умелые, все подготовленные, все профессионалы своего дела. Я считаю, что мы будем лучшие.

Кристина Сущеня:
Без лишней скромности?
Конечно.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-10

Принять, доставить, вручить отправление, ответить на любой запрос клиента в отделении связи. И это лишь видимая часть их работы. Четкость, профессиональность, оперативность и ответственность – вот те прописные истины. И дать фору Брестскому филиалу уж точно намерен Витебский. Конечно, не без доли творческого подхода к делу. Василек на удачу.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-13

Анна Пасикова, почтальон Витебского филиала РУП «Белпочта»:
Это же символ нашей Республики Беларусь, это отличительная черта. Одна из тех вещей, чем славится наша республика.

Кристина Сущеня:
Как настраивались на эти три конкурсных дня?
Изо всех старались, читали, готовились, готовили представление нашей команды. Мы целеустремленные, молодые, красивые. И мы команда.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-16

Представить себя и свои костюмы во всей красе с пометкой «я лучший в своей профессии». Презентовали на суд жюри и домашнее задание на тему: «Почтовики на страже историко-культурного наследия Беларуси», показали и «альбом исторической памяти», посвященный воинам-почтовикам.

Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт». Читать здесь.

9 сентября выберут лучшего почтальона страны. Пообщались с участниками конкурса-19

Кристина Сущеня, корреспондент:
Здесь и вправду лучшие из лучших. Завтра ключевой конкурсный день. Участников ждет как теория, так и практика. К примеру, за полчаса нужно ответить на полсотни вопросов, выполнить пять практических заданий. И тот самый символ поиска адресатов – белые голуби – здесь одновременно и символ поиска лучших сотрудников «Белпочты». Их имена станут известны уже 9 сентября.

# Почта Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Анна Пасикова # Татьяна Барцевич # Дарья Игнатюк # Фотофакт

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