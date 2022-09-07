«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области

Новости Беларуси. Государственные награды, первые и очередные специальные звания вручили сотрудникам милиции Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в музее Великой Отечественной войны. В зале Победы звучали слова благодарности и признательности за верность Родине. Ряду сотрудников вручили медали «За безупречную службу» второй и третей степеней, почетные грамоты Министерства внутренних дел Беларуси и офицерские погоны.

Олег Пашкевич, начальник ИВС Молодечненского РОВД:

В органах внутренних дел с мая 1995 года прошел путь от милиционера роты патрульно-постовой службы до начальника изолятора временного содержания. Конечно, для меня это очень волнующий момент. Огромное спасибо за высокую государственную награду. В ней я вижу результат работы не только моей, но и моих руководителей, наставников.

Андрей Чубуков, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭП Минского РУВД:

Очень приятно и волнительно получать очередное специальное звание подполковника милиции в таком знаковом месте, как музей Великой Отечественной войны в Год исторической памяти. Я помню, как получал первое офицерское звание лейтенанта милиции на Кургане Славы. Я испытывал тогда такие же эмоции, как и сегодня.