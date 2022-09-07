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«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области

07 сентября 2022 17:32
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Новости Беларуси. Государственные награды, первые и очередные специальные звания вручили сотрудникам милиции Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области-1

Торжественная церемония состоялась в музее Великой Отечественной войны. В зале Победы звучали слова благодарности и признательности за верность Родине. Ряду сотрудников вручили медали «За безупречную службу» второй и третей степеней, почетные грамоты Министерства внутренних дел Беларуси и офицерские погоны.

«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области-4

Олег Пашкевич, начальник ИВС Молодечненского РОВД:
В органах внутренних дел с мая 1995 года прошел путь от милиционера роты патрульно-постовой службы до начальника изолятора временного содержания. Конечно, для меня это очень волнующий момент. Огромное спасибо за высокую государственную награду. В ней я вижу результат работы не только моей, но и моих руководителей, наставников.

«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области-7

Андрей Чубуков, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОБЭП Минского РУВД:
Очень приятно и волнительно получать очередное специальное звание подполковника милиции в таком знаковом месте, как музей Великой Отечественной войны в Год исторической памяти. Я помню, как получал первое офицерское звание лейтенанта милиции на Кургане Славы. Я испытывал тогда такие же эмоции, как и сегодня.

«Спасибо за высокую государственную награду». Очередные специальные звания вручили милиционерам Минской области-10

В завершении мероприятия все присутствующие сделали фото на память. Также для сотрудников милиции провели экскурсию по залам музея.

# Милиция Беларуси # общество # Олег Пашкевич # Андрей Чубуков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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