Кто пытается расколоть ОДКБ и какое решение видит Лукашенко? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Зрители могут сказать: а чего Президент рассказывает какие-то прописные истины этим людям? Что, они не знают, что надо быть суверенным, независимым? Дело в том, что все эти страны (члены ОДКБ) прошли в 1990-е годы либо позже через гражданскую войну, пограничные конфликты либо, как в Казахстане. Это был настоящий бунт. Уже не просто мирная цветная революция, а уже с убийствами, погромами, как примерно это проходило в Кыргызстане несколько раз. То есть страны все знают, что такое потеря суверенитета, что может быть, когда, например, не было границы между Таджикистаном и Узбекистаном. И там приходилось вводить российские войска, чтобы разделить между собой две воюющие страны. Все это было.

Дальше, когда создавалась ОДКБ, казалось, что мы сейчас объединимся, чтобы хотя бы навести порядок в Средней Азии. Понятно, наркотрафик, Афганистан. Но наша ОДКБ начала буксовать. А почему? Потому в Афганистан вошли американцы. Оказалось, что с американцами можно бы и посотрудничать. А зачем эта Россия? Американцы нам обеспечат контроль границы. Они же с талибами, вроде как, наладили контакт. И наши, вроде бы члены ОДКБ, начали по-другому смотреть на американцев и говорить: может, американцы нам обеспечат лучше границу, чем вы, русские. То есть начались разброд и шатание. Поэтому мы знаем, что это такое, когда союзников перекупают, когда их переманивают.

Когда даже эти республики, не самые богатые, их начали просто скупать, потому что вот вам американская база, давайте мы вам будем поставлять оружие американское, давайте вы поможете нам на границе и прочее. То есть американцы все это прекрасно умели делать. И вот сегодня ОДКБ столкнулась с новым вызовом – военная операция в Украине. Там ОДКБ как-то задействована? Нет. А если мы видим, что говорят нам наши друзья одкбшные, то там можно браться за голову. Там поддержки России зачастую просто нет, потому что нет общей позиции. И получается, что, вроде как, у нас военный союз, оборонный союз, а когда у России где-то проблемы начинаются, то все говорят: у нас двусторонние отношения, нас интересует больше свой регион, Армения, например, а ваша СВО – это к нам безотносительно.

Потом оказывается, что Россия, например, продает вам оружие по низким ценам, она продает вам новейшее оружие, которого нет даже у американцев, она поставляет вам «Искандеры». А вы говорите: раньше поставляли, все было хорошо, а сегодня эти «Искандеры» уехали в Украину, и у нас теперь их нет. Плохой союзник, мы хотим выйти из ОДКБ – мы все это сегодня проходим опять. Попытки раскола организации. Президент говорит, что первое, что мы должны сделать, – это объединиться. Давайте выработаем одну позицию непротиворечивую по Украине, американцам, действиям в Европе, Азии, Китае, тогда уже будем двигаться дальше.