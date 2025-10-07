Что такое сталкинг с юридической точки зрения – объяснил адвокат

Знакомы ли вам люди, которые слишком настойчиво лезут в вашу жизнь? Звонки без предупреждения, сообщения среди ночи, появление вдруг в неожиданных местах. Многие думают, что, возможно, это любовь, но на самом деле это сталкинг. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Давайте, вообще, с терминологией разберемся сначала. Можно сегодня каким-то образом охарактеризовать или классифицировать, дать формулировку иными словами сталкингу?
Геннадий Шиханцов, заведующий специализированной юридической консультацией «Субъект права» Минской городской коллегии адвокатов:
Действующим законодательством Республики Беларусь не предусмотрена сегодня уголовная ответственность за сталкинг. Сталкинг – это преследование одного человека другим человеком. Мы говорим о том, что по объективной стороне преступления, других составов преступления статья 202, 203-1 предусматривает уголовную ответственность, как и административную за данный состав преступления. Мы говорим о том, что статья 28 Конституции гарантирует нам право, каждому гражданину, защиту наших прав, то есть личных прав. Соответственно, государство берет на себя обязательство производить такую защиту каждого гражданина.
Подробности в видео.
Фото: pixabay