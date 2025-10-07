Что такое сталкинг с юридической точки зрения – объяснил адвокат

Знакомы ли вам люди, которые слишком настойчиво лезут в вашу жизнь? Звонки без предупреждения, сообщения среди ночи, появление вдруг в неожиданных местах. Многие думают, что, возможно, это любовь, но на самом деле это сталкинг. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Давайте, вообще, с терминологией разберемся сначала. Можно сегодня каким-то образом охарактеризовать или классифицировать, дать формулировку иными словами сталкингу?