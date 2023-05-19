Интерактив, гала-концерт и даже презентация одежды. Жлобин принимает культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»

Новости Беларуси. Погружение в историю, спортивные состязания и много музыки. Фестиваль «Вытокi» открывает третий сезон и первую в 2023 году большую остановку делает в Жлобине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город уже сегодня погрузился в атмосферу праздника, который вновь обещает быть насыщенным. В рамках пресс-тура райцентр посетили более 40 журналистов республиканских и региональных СМИ.

В первый фестивальный день им предложили окунуться в историческое прошлое и пройти по маршруту от жлобинского музея до Красного Берега. Здесь находился один из концлагерей для детей. А также посетить усадебно-парковый комплекс XIX века Козелл-Поклевских, в интерьере которого представлено более 10 архитектурных стилей. Впечатления от увиденного можно было оставить на бульваре Металлургов, где прошел художественный интерактив «Играйте с нами – рисуйте сами».

Лилия Лукашенко, директор галереи «АртХаос»:

Разработана специально для Жлобина авторская работа, мы ее назвали «Цветоход». Кто быстрее доберется по деталям своего цвета до финиша. Детям понравилось, я смотрю, что дети еще играют.

Сергей Ашуха, сотрудник художественной галереи «АртХаос»:

В нашем детстве были игры: классики, лава, что можем наступать только на какие-то определенные цвета, линии. И я решил это осовременить, взяли побольше формат.

Георгий Борисенко, учитель физической культуры и здоровья гимназии № 1 Жлобина:

Нужно заниматься детьми с дошкольного возраста, в школе будет легче нам работать. И дальше дети будут более ответственно относиться к занятиям спортом. У нас хорошая школа борьбы в городе. Там культивируют несколько направлений: бокс, борьба, волейбол.