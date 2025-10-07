Лазуткин: мы наблюдаем конец демократии в ЕС, свободных выборов там больше не будет

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ледокол «Трамп» продолжает раскалывать Европу. На выборах в Чехии побеждает трампист Бабиш, а в Грузии сохраняет власть «Грузинская мечта». Захват радикалами президентского дворца не удался, и если это не победа Трампа, то уж точно поражение Брюсселя. При этом стандарты выборов и агитации, которые ОБСЕ навязывали Беларуси 30 лет, кажется, забыты навсегда. Кампания везде идет по одному шаблону: минимум за год – обвинения в дезинформации, интернет-цензура неподконтрольных Западу сервисов, TikTok и Telegram, фейки через подконтрольные СМИ. И если в таких условиях неугодный политик все-таки побеждает, его называют иностранным агентом. И шлейф тянется до следующих выборов. О том, что будет с евродемократией и чем ее заменили, расскажем в «Занимательной политологии». Если посмотреть на партии, которые победили в Чехии, то даже непонятно, какие у них идеи. «Партия прямой демократии», «Действие недовольных граждан», «автомобилисты», «пираты». Названия просто указывают, что старая политика неэффективна и нужны какие-то новые структуры, которые представляют избирателя. Но эта новизна обманчива. Во-первых, они представляют своих хозяев, то есть миллиардеров.

Андрей Лазуткин:

Победивший Бабиш имеет состояние 3,3 миллиарда евро, он владелец агрохолдинга и собственник 3 % пахотных земель всей Чехии. Источник его независимости – это ресурс, деньги и недвижимость, что роднит его с Трампом. А без ресурса в западную политику нельзя попасть. Если политик сам не миллионер – его берут на зарплату другие миллионеры. Есть другая точка зрения, что государство должно финансировать партии, которые проходят в парламент, и тогда они будут независимыми от внешних сил. Эта модель реализована в Чехии, но почему-то от истерики по поводу российского влияния это не спасает. Победившие на выборах партии, действительно, за следующие 4 года суммарно получат примерно 26 миллионов долларов. А состояние одного Бабиша, как мы сказали выше, 3,3 миллиарда. Это в 120 раз больше, чем получат все партии Чехии за весь срок в парламенте. Вот и вся независимая политика. А поскольку в Чехии или, например, в Польше парламентские республики, то самый простой обман избирателя – это когда партийные боссы тайно договариваются между собой, идут на выборы разными колоннами, ругают друг друга, даже говорят правильные вещи, но после выборов вчерашние враги объединяются.