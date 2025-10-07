Лазуткин: мы наблюдаем конец демократии в ЕС, свободных выборов там больше не будет

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Ледокол «Трамп» продолжает раскалывать Европу. На выборах в Чехии побеждает трампист Бабиш, а в Грузии сохраняет власть «Грузинская мечта». Захват радикалами президентского дворца не удался, и если это не победа Трампа, то уж точно поражение Брюсселя. При этом стандарты выборов и агитации, которые ОБСЕ навязывали Беларуси 30 лет, кажется, забыты навсегда. Кампания везде идет по одному шаблону: минимум за год – обвинения в дезинформации, интернет-цензура неподконтрольных Западу сервисов, TikTok и Telegram, фейки через подконтрольные СМИ. И если в таких условиях неугодный политик все-таки побеждает, его называют иностранным агентом. И шлейф тянется до следующих выборов.
О том, что будет с евродемократией и чем ее заменили, расскажем в «Занимательной политологии».
Если посмотреть на партии, которые победили в Чехии, то даже непонятно, какие у них идеи. «Партия прямой демократии», «Действие недовольных граждан», «автомобилисты», «пираты». Названия просто указывают, что старая политика неэффективна и нужны какие-то новые структуры, которые представляют избирателя. Но эта новизна обманчива. Во-первых, они представляют своих хозяев, то есть миллиардеров.
Андрей Лазуткин:
Победивший Бабиш имеет состояние 3,3 миллиарда евро, он владелец агрохолдинга и собственник 3 % пахотных земель всей Чехии. Источник его независимости – это ресурс, деньги и недвижимость, что роднит его с Трампом. А без ресурса в западную политику нельзя попасть. Если политик сам не миллионер – его берут на зарплату другие миллионеры.
Есть другая точка зрения, что государство должно финансировать партии, которые проходят в парламент, и тогда они будут независимыми от внешних сил. Эта модель реализована в Чехии, но почему-то от истерики по поводу российского влияния это не спасает. Победившие на выборах партии, действительно, за следующие 4 года суммарно получат примерно 26 миллионов долларов. А состояние одного Бабиша, как мы сказали выше, 3,3 миллиарда. Это в 120 раз больше, чем получат все партии Чехии за весь срок в парламенте. Вот и вся независимая политика.
А поскольку в Чехии или, например, в Польше парламентские республики, то самый простой обман избирателя – это когда партийные боссы тайно договариваются между собой, идут на выборы разными колоннами, ругают друг друга, даже говорят правильные вещи, но после выборов вчерашние враги объединяются.
Андрей Лазуткин:
Это выгодно, потому что, если объявить коалицию заранее, это будет блок партий, и для него проходной порог выше. Например, в Чехии – 11 %, а отдельной партии достаточно набрать 5. Такие правила приводят к тому, что в парламентской республике заранее ведутся тайные переговоры всех со всеми, а после выборов, к удивлению избирателей, против очевидного победителя создается коалиция из жука и жабы, и он оказывается в меньшинстве. Потому что нигде нет сильной фигуры президента, как у нас, когда президент обещает политику и потом ее проводит.
Голосуют не за конкретный курс, а за кота в мешке или в лучшем случае за громкую фамилию в списке. Отсюда актеры, футболисты, миллионеры и прочие граждане в западной политике, которые просто привлекают собой избирателя, делают шоу. Но что они будут делать после шоу, совершенно непонятно. Несмотря на победу Бабиша, не ясна позиция Чехии по Украине. До этого чехи ремонтировали для Киева всю советскую технику и производили боеприпасы к ней. Бабиш выступал против, но вот он уже заявляет, что продлит поставки оружия.
То же самое касается ЕС и НАТО: вроде Бабиш выступал за выход, а на выборах уже говорит, что он и за Трампа, и за НАТО, и за Брюссель.
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