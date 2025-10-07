Количество жертв может быть больше! Новые подробности о деле могилёвского маньяка

А сейчас к резонансному уголовному делу, которое может стать одним из самых громких в новейшей истории Беларуси. Речь о задержании подозреваемого в совершении целой серии убийств и изнасилований во второй половине 1990-х. Это дело уже насчитывает около 150 томов и к концу года будет направлено для рассмотрения в Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако здесь могут появиться новые страницы. После того, как об этой истории широко рассказала пресса, в том числе и наш телеканал на минувшей неделе, в милицию обратилось еще более полутора десятков женщин – потенциальных жертв хладнокровного преступника. Новые подробности в репортаже Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Не ночь и даже не сумерки. Полдень, пересменка, когда школьники идут домой. Это было время охоты для могилевского маньяка. Обычный панельный лифт – местом убийства. Подробности этой жуткой истории, настоящего хоррора, который растянулся почти на 30 лет, сегодня обсуждает вся страна. Адрес одного из убийств – этот дом на улице Мовчанского в Могилеве. В деле когда-то его жительница 15-летняя могилевчанка проходит как жертва номер 4. Ее маньяк выследил во дворах, зашел за ней в лифт и вытащил на седьмом этаже, где удушил, а затем отнес на крышу.

Соседи судорожно вспоминают, как не могли понять, что же тогда произошло на самом деле. По тихому двору потянулись слухи про убийство девочки. В то время Нина Кусова была студенткой техникума. Помнит, готовилась к контрольной работе и присматривала за детьми в окно. Оно как раз выходило на подъезд, где случилась трагедия. Я говорю, даже никого видно не было. Это было днем. Тут дети гуляли, разложено покрывало. Тишина была, все спокойно. Смерть девочки была окутана разными слухами, но тогда никто не мог поверить, что это дело рук маньяка. Такая версия в 1990-е годы многим казалась невероятной. На похороны пришла вся округа. От воспоминаний, как прощались с ребенком, у соседей до сих пор мороз по коже. Эта трагедия тогда заставила многих родителей проявить бдительность. Первое время у подъездов взрослые старались встречать детей со школы.