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За активное взаимодействие – Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ

19 мая 2023 19:02
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Новости Беларуси. За активное взаимодействие, совместную плодотворную работу и оперативное информирование населения о чрезвычайных ситуациях. Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

За активное взаимодействие – Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ-1

Были отмечены пять представителей масс-медиа – это руководители и журналисты. Троим из них вручили памятный нагрудный знак органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «165 лет пожарной службе». Среди них и наша коллега – заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ Татьяна Криштофович.  

За активное взаимодействие – Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ-4

Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС: 
Из-за занятости, невозможности, скромности и еще по каким-то другим объективным причинам наши работники не имеют такой возможности донести ту информацию о том, что они делают, как спасаются человеческие жизни, как проводятся профилактические акции. И в этом, конечно, ложится бремя на ваше плечо. И я отмечу, что то внимание, которое в последнее время уделяется со стороны министра лично работе со средствами массовой информации, то, что в последнее время была создана такая мощная организация пресс-службы у нас, это говорит о том, что есть необходимость своевременно, качественно и правдиво доносить информацию до нашего населения. Благодаря вашей работе, труду эта информация доносится.  

За активное взаимодействие – Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ-7

Также с участием журналистов прошел практический семинар. Работники СМИ поделились профессиональным опытом создания медиаконтента на месте ЧС. Затем на спасательной станции «Заславь-1» прошли учения.  

# СМИ Беларуси # общество # Татьяна Криштофович # Валерий Войтехович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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