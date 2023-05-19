За активное взаимодействие – Минское областное управление МЧС наградило работников СМИ

Валерий Войтехович, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Из-за занятости, невозможности, скромности и еще по каким-то другим объективным причинам наши работники не имеют такой возможности донести ту информацию о том, что они делают, как спасаются человеческие жизни, как проводятся профилактические акции. И в этом, конечно, ложится бремя на ваше плечо. И я отмечу, что то внимание, которое в последнее время уделяется со стороны министра лично работе со средствами массовой информации, то, что в последнее время была создана такая мощная организация пресс-службы у нас, это говорит о том, что есть необходимость своевременно, качественно и правдиво доносить информацию до нашего населения. Благодаря вашей работе, труду эта информация доносится.