Уникальный конный взвод и ретротехника! В центре Гродно прошёл парад милиции

Годы идут, а славные традиции сохраняются. Гродненские милиционеры отмечают профессиональный праздник так, как это делали их старшие коллеги. 81 год сотрудники службы безупречно исполняют свой долг. В центре города прошел парад в честь годовщины образования управления внутренних дел региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном марше милиционеры со всей области. Это красивая советская традиция, которую в городе на Немане возродили. Таким образом правоохранители демонстрируют сплоченность и мощь силовых структур Беларуси. И гордиться есть чем. Гродненская милиция – лидер в стране по раскрываемости преступлений. Есть в управлении и своя особенность – уникальный конный экипаж.