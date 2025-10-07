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Уникальный конный взвод и ретротехника! В центре Гродно прошёл парад милиции

07 октября 2025 17:23
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Годы идут, а славные традиции сохраняются. Гродненские милиционеры отмечают профессиональный праздник так, как это делали их старшие коллеги. 81 год сотрудники службы безупречно исполняют свой долг. В центре города прошел парад в честь годовщины образования управления внутренних дел региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном марше милиционеры со всей области. Это красивая советская традиция, которую в городе на Немане возродили. Таким образом правоохранители демонстрируют сплоченность и мощь силовых структур Беларуси. И гордиться есть чем. Гродненская милиция – лидер в стране по раскрываемости преступлений. Есть в управлении и своя особенность – уникальный конный экипаж.

Подробнее – Галина Буро.

Уникальный конный взвод и ретротехника! В центре Гродно прошёл парад милиции-2

Под звуки оркестра гордо чеканя шаг. По брусчатке улицы Советской прошли больше двух сотен милиционеров всех подразделений. В одном строю инспекторы ГАИ, бойцы ОМОН, участковые, патрульные и юные патриоты – кадеты. Марш в честь 81-й годовщины со дня образования УВД области на глазах горожан и туристов.

Уникальный конный взвод и ретротехника! В центре Гродно прошёл парад милиции-4

Ольга Валевская, жительница Гродно:
Патриотизм просто зашкаливает. Смотришь на людей в форме и понимаешь, что ты в безопасности.

Такие парады милицейской доблести в Гродно – еще советская традиция, их возобновили больше 20 лет назад. В колонне и служебная техника: от ретро 70-х годов до современной. 

Уникальный конный взвод и ретротехника! В центре Гродно прошёл парад милиции-6

Дмитрий Олешкевич, заместитель командира батальона ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Автомобильный парк постоянно обновляется для улучшения качества несения службы сотрудников.

Далее смотрите в видео.

# Милиция Беларуси

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