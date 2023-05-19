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«Просили мамы со слезами на глазах». Алексей Талай рассказал про благотворительную помощь детям Донбасса

19 мая 2023 17:25
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».  

Григорий Азаренок, СТВ: 
За помощь детям, за их оздоровление, за то, что эти дети две недели не слышат взрывов, за эти улыбки, за это счастье мировое ублюдочное сборище хочет вас судить в Гааге. За якобы похищение украинских детей, якобы вы их так идеологически перековываете. Эта мировая сволочь, мировое жулье, которое поставляет ракеты для убийства детей, они хотят вас судить в Гааге. Но и наши подпевают: Лахушки, Вячорки. 

«Просили мамы со слезами на глазах». Алексей Талай рассказал про благотворительную помощь детям Донбасса-1

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель: 
Никто никого не выкрадал, никто никого не вывозит. Все детки покупают билеты на железнодорожный транспорт к нам и тут же покупаются билеты в обратный путь. Вот они приехали, через две недели или чуть больше они возвращаются к своим папам, мамам, в свои города, какие бы они ни были разрушенные, но это их родина, они туда стремятся. Папа и мама их ждут, они пишут, плачут, у нас чаты есть эти. Все зафиксировано. Они пишут. Мы хотим их увидеть, скучаем, любим, и так хотелось бы, чтобы они остались в Беларуси, сами родители говорят об этом. Но нет возможности, ресурсов, и сами дети скучают по родителям. Ребята, закройте эту тему. Вы уже дискредитировали себя и до того. А на этой теме вы совсем уже с ума посходили. 

Это паралимпиец безногий, безрукий к Батьке пришел, рассказал, что сам съездил туда. Я помню, как я сам поехал туда на свой страх и риск, чтобы не подставить никого, чтобы все было чинно, благородно, чтобы если не дай бог со мной что-нибудь случилось, это я сам, это мое личное желание было приехать к этим детям-инвалидам. Просили мамы со слезами на глазах приехать поддержать их детей в Донецк. Я приехал. И сейчас эти сволочи такое придумывают! Да побойтесь бога! 

«Просили мамы со слезами на глазах». Алексей Талай рассказал про благотворительную помощь детям Донбасса-4

Григорий Азаренок: 
За счастье детей, за их улыбки, за радость, подарки, оздоровление – Талай виновен! Лукашенко виновен! Вот они что говорят! Это же мрази! А сами этих несчастных украинских детей, которые на подконтрольной этому наркокомандующему территории, на органы сплавляют. 

Алексей Талай: 
Они пропадают там тысячами! Мамы вывозят их в Европку эту светлую, добрую, богатую, сытую. А потом детей своих не могут найти. Где они? Вот что творят эти сатанисты. 

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# Дети # общество # Алексей Талай # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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