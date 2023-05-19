«Просили мамы со слезами на глазах». Алексей Талай рассказал про благотворительную помощь детям Донбасса

Григорий Азаренок, СТВ: За помощь детям, за их оздоровление, за то, что эти дети две недели не слышат взрывов, за эти улыбки, за это счастье мировое ублюдочное сборище хочет вас судить в Гааге. За якобы похищение украинских детей, якобы вы их так идеологически перековываете. Эта мировая сволочь, мировое жулье, которое поставляет ракеты для убийства детей, они хотят вас судить в Гааге. Но и наши подпевают: Лахушки, Вячорки.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Никто никого не выкрадал, никто никого не вывозит. Все детки покупают билеты на железнодорожный транспорт к нам и тут же покупаются билеты в обратный путь. Вот они приехали, через две недели или чуть больше они возвращаются к своим папам, мамам, в свои города, какие бы они ни были разрушенные, но это их родина, они туда стремятся. Папа и мама их ждут, они пишут, плачут, у нас чаты есть эти. Все зафиксировано. Они пишут. Мы хотим их увидеть, скучаем, любим, и так хотелось бы, чтобы они остались в Беларуси, сами родители говорят об этом. Но нет возможности, ресурсов, и сами дети скучают по родителям. Ребята, закройте эту тему. Вы уже дискредитировали себя и до того. А на этой теме вы совсем уже с ума посходили.

Это паралимпиец безногий, безрукий к Батьке пришел, рассказал, что сам съездил туда. Я помню, как я сам поехал туда на свой страх и риск, чтобы не подставить никого, чтобы все было чинно, благородно, чтобы если не дай бог со мной что-нибудь случилось, это я сам, это мое личное желание было приехать к этим детям-инвалидам. Просили мамы со слезами на глазах приехать поддержать их детей в Донецк. Я приехал. И сейчас эти сволочи такое придумывают! Да побойтесь бога!