Команда Беларуси примет участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

Быстрее, выше, сильнее и бесстрашнее. На этих правилах строится труд спасателей. Работа на результат, которым является спасенная жизнь, для них привычна, поэтому можно показать свои навыки и на соревнованиях. Беларусь примет участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, 20-м среди мужчин и 11-м среди женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в Саудовской Аравии с 26 октября. В мировых соревнованиях участвуют представители 18 стран, в программе – 4 дисциплины. Спортсмены усиленно готовятся к стартам. На тренировке побывал Глеб Прокофьев.

На дорожке – Полина Кушнеренко – спортсменка с восьмилетним стажем в пожарно-спасательном спорте. За плечами девушки большой опыт участия в международных соревнованиях. Она не раз поднималась на пьедестал: награды есть как в личном, так и командном зачетах.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Какие трудности возникают при выполнении упражнений? Полина Кушнеренко, капитан женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Главное не сорваться и выполнить упражнение до конца.

– Есть уже какое-то волнение? Уже меньше месяца остается до старта.

– На самом деле у меня никакого волнения нет. Это мои не первые соревнования международные. Просто хочется очень хорошо выступить, показать то, к чему ты весь год готовился. В состав белорусских сборных входят 10 женщин и 10 мужчин – это работники МЧС со всей страны, многие из них – опытные спортсмены. В копилке наград мужской сборной – восемь золотых медалей. Женская команда на высшую ступень пьедестала поднималась один раз, четыре раз завоевывала серебро и трижды становилась бронзовым призером в общекомандном зачете.

Виктор Зырянов, главный тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

Изначально было отобрано 15 спортсменов по итогам прошлого года сезона для того, чтобы готовиться к чемпионату мира. Конечно, корректировали. Внесены были корректировки при подготовке. Прошли 5 республиканских соревнований, 3 международных соревнования, где спортсмены также участвовали в составе сборной команды Республики Беларуси. И, конечно же, самые сильнейшие были отобраны для подготовки и участия в чемпионате мира Саудовской Аравии. В программе чемпионата – 4 дисциплины. Одна из них – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Это преодоление забора и так называемого бума, или, проще говоря, бревно с пандусами.